Volkswagen Tiguan X duikt op!

Het Volkswagen-gamma wordt in ieder geval in China uitgebreid met de Tiguan X, de coupéversie van de huidige generatie Tiguan. Die X-toevoeging is voor een SUV van de Volkswagen Groep in China absoluut niet nieuw, zo drukte Volkswagen eerder de daklijn van de hier niet leverbare Tayron omlaag om het eindresultaat als Tayron X aan de consument voor te stellen. Nu ondergaat ook de Tiguan die X-behandeling.

De Tiguan X die op deze via Chinese media de wereld in geholpen afbeeldingen is te zien, is van voren direct herkenbaar als Tiguan. Zo komt de snuit nagenoeg volledig overeen met die van de onlangs gefacelifte Tiguan. Uiteraard vinden we de grootste wijzigingen achteraan. Ter hoogte van de B-stijl loopt de daklijn sterker af dan bij de hier bekende versie van de SUV. Aan de achterzijde zien we volledig nieuwe lichtunits, exemplaren die met elkaar verbonden zijn door een over de gehele breedte van de bilpartij lopende lichtbalk. In die strook verlichting nemen we direct onder het Volkswagen-logo modelnaam Tiguan X waar.

De Tiguan X is vrijwel zeker gebaseerd op de Tiguan L, de variant die in Europa als Tiguan Allspace door het leven gaat. De wielbasis van de Tiguan X komt met 2,79 meter dan ook overeen met die van de langere Tiguan-smaak. De reguliere variant heeft immers een wielbasis van 2,68 meter. De nieuwe Tiguan-variant is ontwikkeld door de het samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen en dus niet door FAW-Volkswagen, de tweede joint-venture die Volkswagen in China heeft. FAW-Volkswagen is op zijn beurt verantwoordelijk voor de in dit artikel aangehaalde Tayron X. De Tiguan X moet nog dit jaar op de Chinese markt verschijnen. Het is niet aannemelijk dat Volkswagen de Tiguan X ook in Europa gaat verkopen. Zeg echter nooit nooit.