Volkswagen blikt vooruit op nieuwe SUV

De Amerikaanse tak van Volkswagen vraagt geïnteresseerden 13 oktober rood te omcirkelen, want dan is er groot nieuws. Dan trekt men het doek van een nieuwe SUV die 'onder de Tiguan' gaat opereren. Niet hier bij ons, maar in ieder geval in Noord-Amerika en waarschijnlijk ook in Midden- en Zuid-Amerika. Hoewel Volkswagen amper informatie loslaat, behalve dat de nieuwkomer 'de nieuwste uitbreiding van de Volkswagen-familie' is en dat 'goede dingen soms in klein formaat komen', hebben we al een vermoeden met welke auto we hier te maken hebben. Het gaat waarschijnlijk om een voor Amerika aangepaste en opgefriste versie van de Tharu (foto's 2 t/m 5).

Al anderhalf jaar geleden wist de Argentijnse website Autoblog.com.ar een productpresentatie van Volkswagen te onderscheppen. Daaruit bleek dat het merk de Tharu (voor de Chinese en Russische markt) in meer hoeken van de wereld wil gaan verkopen. In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zou de auto dan naar de naam Tarek gaan luisteren. Reken maar dat we in deze nieuwe teaserfoto dus die Tarek zien. Qua uiterlijk past die al goed in de VS, aangezien-ie vooral in het front aardig wat Atlas-trekjes heeft. De rest van de koets vertoont sterke overeenkomsten met die van de Seat Ateca. De wielbasis van de Tharu zoals die in onder meer China wordt verkocht, bedraagt 2,68 meter terwijl de gehele auto 4,45 meter lang is. Daarmee valt hij niet alleen wat positionering betreft onder de in de Verenigde Staten alleen in 4,71 meter lange vorm (Allspace) verkochte Tiguan, maar dus ook wat afmetingen betreft.

Toch zal de Tharu in meerdere opzichten nog wel even goed onder handen genomen worden. Zo verraadt de teaser led-verlichting die doorloopt in de grille (dat heeft de Tharu niet) en in het interieur en onderhuids verwachten we ook de nodige veranderingen. De Tharu werd immers ontwikkeld door de Chinese joint-venture SAIC-Volkswagen en hoewel die ook de Atlas (daar verkocht als Teramont) bouwen, is die qua motoren en enkele andere details wel wat anders dan de Amerikaanse Atlas. De 'Tarek' voor Noord- en Midden-Amerika gaat waarschijnlijk van de band lopen in Mexico, voor de Zuid-Amerikaanse markt is Argentinië de gedoodverfde kandiaat. Over een maandje weten we meer!