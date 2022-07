Volkswagen Teramont X: groter dan Touareg

De Teramont X verdient een kleine terugblik, want het model bestaat al langer. Om het model te duiden hebben we ook de X-loze Teramont nodig, die ken je wellicht namelijk als de SUV die in de Verenigde Staten de naam Atlas draagt. De Volkswagen Atlas is een 5,04 meter lange SUV met drie zitrijen die een maatje groter is dan de grootste SUV die Volkswagen in Nederland verkoopt: de 4,88 meter lange Touareg. Ondanks dat de Atlas groter is dan de Touareg staat hij niet hoger op de statusladder. De Touareg deelt zijn MLBevo-basis met SUV's als de Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Audi Q7 en Q8 én Lamborghini Urus. De Atlas staat daarentegen op het goedkopere MQB-platform. De Volkswagen Atlas bezigt zijn bestaat in China als Teramont en in de vorm van de Teramont X heeft Volkswagen er sinds 2019 een versie van met twee zitrijen en een sterker aflopende daklijn, een auto die in de Verenigde Staten Atlas Cross Sport heet. Begin 2021 kreeg de Teramont in China een nieuwe neus en een nieuwe achterzijde aangemeten en nu gaat ook de Teramont X onder het mes. Voor de tweede keer zelfs.

Toen Volkswagen in maart 2021 de Teramont bijwerkte, gaf het ook de Teramont X een licht herzien front, al werd de SUV minder grondig bijgewerkt dan de X-loze variant. Volkswagen schrijft 'All New Teramont X' op de kentekenplaten van de nu voor de tweede keer vernieuwde Teramont X, maar de omschrijving 'All New' blijkt bij de joint-venture SAIC-Volkswagen die de auto in China verkoopt behoorlijk aan inflatie onderhevig. Volledig nieuw is hij namelijk niet. De grille heeft voortaan nog maar één horizontale lamel die vanaf nu ook nog eens uit twee led-strips is opgebouwd. In het midden vinden we een verlicht Volkswagen-logo en aan weerszijden van het nieuwe rooster zitten volledig nieuwe koplampen. De oude rechthoekige exemplaren maken plaats voor units met een uitlopertje aan de onderzijde.

Net als aan de voorzijde krijgt de Teramont X aan de achterkant een vernieuwde bumper, maar er verandert hier meer. Net als bij de reguliere Teramont zijn de achterlichten voortaan aan elkaar geknoopt door een over de gehele breedte van de bips lopende ledstrip. De nieuwe achterlichten worden voortaan omlijst door een fiks zwart paneel. Centraal erin zien we - net als voorop - een verlicht Volkswagen-logo. De Teramont X wordt in ieder geval geleverd met een 220 pk sterke 2.0 viercilinder, maar komt ook met een 299 pk en 300 Nm sterke 2.5 V6 beschikbaar. De Teramont X is overigens niet de enige Chinese Volkswagen-SUV met een aflopende daklijn die we in Europa niet kennen. In de vorm van de Tiguan X verkoopt Volkswagen er namelijk ook een dergelijke variant van de Tiguan.