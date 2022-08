Volkswagen Tavendor is nieuwe SUV

Het goede nieuws voor wie behoorlijk SUV-moe is: de Volkswagen Tavendor die in dit artikel de hoofdrol speelt is voorbehouden aan de Chinese markt. Het is een product van SAIC Volkswagen, een van de twee samenwerkingsverbanden die Volkswagen in China heeft. De fervente bezoeker van AutoWeek.nl komt het ontwerp van de Tavendor mogelijk bekend voor. In mei dit jaar doken we in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie namelijk al de eerste foto's van de nieuwe SUV op. Nu heeft ook Volkswagen zelf het doek van de auto getrokken.

De Tavendor is een 4,94 meter lange SUV met een wielbasis van 2,98 meter. Hoewel je in het ontwerp van de auto wat ID-invloeden ziet, is de Tavendor géén elektrische SUV. Onderhuids dus geen MEB-platform, maar gewoon een variant van het traditionelere MQB-evo platform. De Volkswagen Tavendor komt onder meer beschikbaar met een 2.0 TSI, een benzinemotor die in het geval van de Tavendor 186 pk opwekt.

In het ontwerp van de SUV zien we designinvloeden van de Talagon, een van de vele andere Chinese modellen van Volkswagen die je in Europa niet kunt kopen. In tegenstelling tot de Tavendor komt die Talagon uit de koker van joint-venture FAW-Volkswagen. De Tavendor heeft een verlicht Volkswagen-logo in zijn snuit en koplampen die middels een led-strip optisch met elkaar zijn verbonden.