Volkswagen Taos avontuurlijk aangekleed als Basecamp

Volkswagen presenteerde afgelopen najaar een nieuwe SUV voor de Amerikaanse markt: de Taos. Laat je niet misleiden door zijn ruigere uiterlijk, want de Taos is in beginsel een behoorlijk compact model voor Amerikaanse begrippen. Hij is namelijk net zo lang als 'onze' Tiguan en vervult op de lokale markt ook ongeveer de rol die de Europese Tiguan er anders zou hebben vervuld. De Amerikanen kennen enkel de in Europa Tiguan Allspace geheten grotere Tiguan en deze Taos is er nu dus onder geschoven in het gamma. In feite is de Taos een Volkswagen Tharu, een op MQB-leest geschoeide SUV die al enkele jaren op de markt is in China. De Taos lijkt behoorlijk op zijn grote broer, de eveneens in Noord-Amerika leverbare Atlas, en dat speelde vast een rol bij het feit dat de Amerikanen de Taos kregen en niet onze 'korte Tiguan'.

De Taos volgt nu opnieuw het voorbeeld van de Atlas, want die werd twee jaar geleden als Basecamp Concept getoond. De Taos Basecamp Concept is aangepakt volgens een vergelijkbaar recept. De auto is verhoogd en staat op 17-inch wielen die ogen alsof ze tegen een stootje kunnen, met daaromheen dikke Falken-terreinbanden. Ook kreeg de Taos aangepaste bumpers met daarop iets grotere skidplates. Oranje accenten en Basecamp-logo's zijn ook van de partij. Op het dak zit een forse imperiaal met daarop verstralers voor nachtelijke kilometers door slecht begaanbaar terrein. Volkswagen zegt de Basecamp Concept, die op de foto's in Yoshua Tree National Park lijkt te staan, dit weekend op een evenement in Georgia aan het publiek te tonen. Niet alleen maar voor de sier, want reken maar dat de Amerikanen op den duur dergelijke aankleding op de optielijst van de Taos tegenkomen.