Volkswagen ID.X is vroege ID3 GTX

Volkswagen introduceerde onlangs een sportief label voor z'n elektrische modellen: GTX. De ID4 is de eerste, maar zeker niet de laatste van de ID-familie die een GTX-saus over zich heen krijgt uitgegoten. Niemand minder dan Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter is namelijk al naast een prototype van de ID3 GTX te zien: de ID.X.

Volkswagen's nieuwe GTX-label moet je zien als wat de drielettercombinaties GTI en GTD respectievelijk zijn voor auto's met benzine- en dieselmotoren. Het GTX-label debuteerde dan ook op een sportievere variant van de ID4, de ID4 GTX. Volkswagen gaf al aan dat de nog te lanceren ID5, de 'coupébroer' van de ID4, de volgende elektrische Volkswagen wordt die een GTX-versie krijgt. Dat de ID3 waarschijnlijk ook een GTX-variant zou krijgen, stond eigenlijk ook van meet af aan vast. Volkswagen-topman Ralf Brandstätter is in ieder geval al aan het proefrijden in een sportieve GTX-versie van die elektrische hatchback.

De krachtigere versie van de ID3 heet nog niet ID3 GTX, het is immers nog een prototype. De op deze foto's in een matte donkere grijstint uitgevoerde ID3 luistert vooralsnog naar de naam ID.X. De ID.X staat op fors lichtmetaal en is niet alleen vanbuiten, maar ook vanbinnen opgeleukt met een fluoriserend kleurtje. In het interieur zien we onder meer sportstoelen zo zo te zien met Alcantara zijn bekleed.

De ID.X is in de basis een ID3 met 62 kWh accu, al is dat pakket in dit prototype vervangen voor de 77 kWh grote variant die ook in de ID4 GTX dienstdoet. De dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven ID.X is krachtiger dan z'n de ID4 GTX. Waar de ID4 GTX 299 pk sterk is, schopt de ID.X het tot 333 pk. Daarmee dendert de ID.X in 5,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Minstens zo opvallend: de ID.X is maar liefst 200 kilo lichter dan de ID3 waarop hij is gebaseerd. Er is zelfs een heuse driftmodus aanwezig. Het is nog niet bekend wanneer de ID.3 een GTX-versie krijgt. De ID5 en diens GTX-variant moeten eerst geïntroduceerd worden.