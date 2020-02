Volkswagen Taigun breekt los

Jawel, maar cross-overnieuws uit India! Zojuist maakten we kennis met de Skoda Vision In en nu is het tijd voor een andere nieuwkomer uit de Volkswagen-stal die helemaal niet zo nieuw is als zijn naam doet vermoeden. Dit is de Taigun!

Een snelle terugblik, want modelnaam Taigun horen we niet voor het eerst. Volkswagen plakte de naam Taigun in 2012 namelijk al op een concept-car waarmee Volkswagen liet zien interesse te hebben in een compacte cross-over. De uiteindelijke productieversie droogde in grote lijnen op als de T-Cross en het is die kleine cross-over waar het Indiase Volkswagen-nieuws van vandaag ook betrekking op heeft.

Volkswagen stoft de naam Taigun namelijk af voor de variant van de T-Cross die het merk in India gaat verkopen. Je raadt het al, er is natuurlijk iets aan de hand met die auto. De voorzijde wijkt namelijk af van die van de Europese T-Cross, en dat heeft te maken met het feit dat de Taigun in feite gelijk is aan de Chinese T-Cross. Inderdaad, met verlengde wielbasis. De afstand tussen de wielen bedraagt bij de Taigun, net als bij de Chinese T-Cross 2,65 meter, terwijl de wielbasis van 'onze' T-Cross 2,55 meter bedraagt. De totale lengte van de Taigun bedraagt 4,21 centimeter en daarmee is de auto tien centimeter langer dan de Europese T-Cross.

Geloof het of niet, de auto op de foto's is volgens Volkswagen nog een concept-car. De daadwerkelijke Taigun, een anagram van Tiguan, komt pas in 2021 op de Chinese markt. Het is overigens niet de eerste keer dat Volkswagen een nieuwe modelnaam knutselt uit een bestaande aanduiding. Zo is de modelnaam van de Routan, in feite een Chrysler Voyager, een anagram van 'Touran'.