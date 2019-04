Volkswagen Sharan is miljonair

Wij hebben afgelopen januari afscheid genomen van de Nederlandse Sharan, want door al het cross-overgeweld bleek de MPV overbodig te zijn geworden. Elders in de wereld weet Volkswagen de Sharan nog wel aan de man te brengen, want de productielijn bij Volkswagen Autoeuropa in Palmela draait steevast door. Na 24 jaar was het deze week tijd voor een nieuwe mijlpaal: het miljoenste exemplaar rolde van de productieband. Het gaat om de miljoenste Sharan die in Portugal in elkaar werd gezet, maar daarmee ook de miljoenste Sharan in het algemeen. Sinds zijn introductie eind jaren ’90 zien alle exemplaren namelijk het levenslicht in dezelfde fabriek.

Die fabriek is verder ook verantwoordelijk voor de bouw van Sharans neefje: de Seat Alhambra. Voorheen rolden ook de Volkswagen Eos en Scirocco van de Portugese productieband. Tegenwoordig is de fabriek ook verantwoordelijk voor de bouw van de T-Roc.

In Nederland eindigde de verkoopteller van de Sharan op 10.287 exemplaren.