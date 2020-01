Volkswagen realiseert recordafzet over 2019

Volkswagen heeft zijn jaarcijfers gepubliceerd. Wat blijkt? In 2019 leverde het merk wereldwijd meer auto’s dan ooit: 6,28 miljoen stuks. Vooral de thuismarkt leverde groei op, want VW verkocht in Duitsland 5,3 procent meer auto’s dan in 2018.

Een sterke groei in één Europees land. Dat zegt toch niet zoveel? Welnu, de Wolfsburgse fabrikant is in Duitsland flink en onverminderd populair. De Duitsers leverden in 2019 569.900 Volkswagens af aan zijn landgenoten. Dat is meer dan in heel Noord-Amerika (564.900 stuks) of heel Zuid-Amerika (491.500 stuks). In die werelddelen veranderde de afzet met respectievelijk -1,6 procent en +3,7 procent.

Volkswagen wist overigens niet alleen in eigen land en Zuid-Amerika groei te realiseren. Ook in Azië en Oceanië (+0.8 procent) en geheel West-Europa (+1,8 procent) groeiden de afzetcijfers. In Noord-Amerika (-1,6 procent) en Centraal- en Oost-Europa (-4 procent) boekte het merk minder succes ten opzichte van een jaar eerder.

In 2018 leverde VW overigens 6,24 miljoen auto’s af : 0,5 procent minder dan in 2019. Dat betekent dat Volkswagens marktaandeel groeit, want de totale automarkt kromp vorig jaar. Vooral op het gebied van elektrische auto’s wist Volkswagen afgelopen jaar progressie te boeken. 80.000 van de 6,28 miljoen afgeleverde auto’s zijn geëlektrificeerd. Denk hierbij aan de volledig elektrische e-Golf of GTE-plug-in-modellen. Dat is 60 procent meer dan het jaar ervoor. De e-Golf voert de stekkerranglijst aan, want dat model was goed voor meer dan 35.000 verkopen. Dit jaar neemt de ID.3 zonder twijfel het stokje over.

In Nederland was Volkswagen vorig jaar goed voor 47.452 verkochte auto's. Dat was een daling ten opzichte van 2018 (destijds 50.188). Het resultaat is echter alsnog goed voor de nummer één positie van ons land. Het populairste model was de Polo met 12.920 stuks.