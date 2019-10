‘Volkswagen onderzoekt mogelijkheden met Lamborghini’

Volkswagen wil z’n eigen marktwaarden stevig opstuwen. Een verzelfstandiging of zelfs verkoop van Lamborghini zou daarbij volgend bronnen worden overwogen, al ontkent Volkswagen met name de verkoopplannen in alle toonaarden.

Volkswagen wil z’n marktwaarde onder CEO Herbert Diess naar verluidt oppompen van de huidige 81 naar uiteindelijk 200 miljard euro. Dat is nogal een ambitie, dus is men naar verluidt volop aan het bekijken hoe de verschillende merken van het concern daaraan kunnen bijdragen. Met Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti en Porsche heeft het concern acht personenautomerken in huis, maar ook verschillende bedrijfs- en vrachtautobouwers, lokale submerken en motormerk Ducati is het Duitse concern ook elders goed vertegenwoordigd.

Volgens Bloomberg zou vooral Lamborghini onder een vergrootglas liggen. Met de introductie van de sterk op Audi-techniek leunende Urus belooft dat merk af te stevenen op een periode vol verkooprecords. Goed nieuws dus voor VW, maar evengoed zou het merk als los bedrijf meer waard kunnen zijn dan als Audi-broertje.

Ferrari

Daarbij wordt Ferrari als voorbeeld aangedragen, omdat die belangrijke concurrent als los bedrijf, maar grotendeels in handen van FCA ongeveer driemaal de waarde heeft van waar Lamborghini op wordt geschat. Men zou daarom begonnen zijn met het losweken van Lamborghini om het klaar te maken voor een eventuele beursgang of verkoop.

CEO Diess ontkent dat er plannen zijn om Lamborghini los te weken of af te stoten, maar zou tegenover een Duitse krant wel hebben gesteld dat het slim is om de activiteiten niet over al teveel verschillende merken uit te spreiden.

Eerder vandaag werd ook duidelijk dat Volkswagen niet bang is om z’n winstmarge te verliezen als meer en meer auto’s van het merk elektrisch worden. Met name de grote schaal waarop het MEB-platform kan worden toegepast, is een groot voordeel voor de Duitsers.

Aventador

Dat schaalvoordeel is overigens juist een grote uitdaging bij de grote imagomaker van Lamborghini, de Aventador. Waar de kleinere Huracán veel elementen deelt met de Audi R8 en ook de Urus zoals eerder omschreven geen volledig op zichzelf staand product is, geldt dat wel voor Lambo’s V12-extremist. Hoewel de Aventador zich met updates en nieuwe uitvoeringen aardig in de actualiteit weet te rijden, heeft ook dit in 2011 in geïntroduceerde model niet het eeuwige leven. Een opvolger is nog niet gespot, al zijn er wel geruchten.