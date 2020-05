Volkswagen Nivus morgen onthuld

Morgen is het moment daar en zijn alle ogen tijdelijk op Volkswagen gericht, want de Wolfsburgers presenteren dan in het Braziliaanse São Paulo een gloednieuw model. De Nivus mag zich dan namelijk eindelijk aan de wereld laten zien.

Bij de laatste teaser vlak voor de onthulling, die hier is te volgen, stuurt Volkswagen een schets van de Nivus mee. Daarop is te zien dat het model de bekende lijnen volgt. De neus vertoont veel gelijkenissen met de T-Cross en de Tiguan, de zijkant krijgt op het oog dezelfde vouwen als de Polo. Wat eigenzinniger zijn de rechtopstaande mistlampen in de voorbumper. Verder laat Volkswagen weten dat de Nivus 415 liter bagage kwijt kan in de achterbak. Dat is veertig liter minder dan de T-Cross. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de schuin aflopende daklijn.

Deze Nivus is ontworpen en ontwikkeld door de Braziliaanse tak van Volkswagen. Hij verschijnt dan ook in eerste instantie daar op de markt. Wolfsburg onthult op een later moment nog een voor Europa ontwikkelde variant van de Nivus. Die komt hier in het gamma te staan naast de T-Cross. De Nivus moet het in vergelijking met de T-Cross vooral van een eigen ontworpen achterkant hebben. Waar de achterkant van de T-Cross traditioneel recht afloopt, krijgt de Nivus een wat sportiever aflopende coupé-achtige daklijn. De Nivus staat op het bekende MQB-platform. Verwacht dus ook de bekende TSI-motoren in de prijslijst van de nieuwkomer.

De Nivus voor Brazilië wordt straks in de Braziliaanse deelstaat São Paulo gebouwd. Na de verkoopstart later dit jaar in Brazilië, wordt de cross-over volgend jaar op de Europese markt geïntroduceerd. De productie van de Europese Nivus heeft op ons eigen continent plaats.