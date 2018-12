Volkswagen laat ingepakte I.D. zien

Volkswagen heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de productieversie van de I.D. Concept. Het is voor het eerst dat de auto in een camouflagepak opduikt.

In 2016 liet Volkswagen de I.D. Concept zien, een vooruitblik op een volledig elektrische hatchback die in 2020 op de markt moet komen. De hatchback bleek de eerste uit een reeks I.D.-showauto's te zijn die inmiddels verder uit de I.D. Buzz, I.D. Crozz en I.D. Vizzion bestaat. Op een reeks foto's is de definitieve productieversie van de I.D. Concept, een auto die door Volkswagen soms als I.D. Neo wordt aangeduid, voor het eerst te zien.

De productieversie van de I.D. is natuurlijk van de conceptuele glimmers ontdaan. De auto heeft conventioneler ogende verlichting aan de voorkant en ook de exemplaren die op het achterste van de auto zijn geplakt, ogen gebruikelijker dan die van de concept-car. Natuurlijk zijn de wielen een maatje gekrompen en heeft Volkswagen niet geheel onbelangrijke zaken als zijspiegels toegevoegd.

De I.D. komt net als alle EV's van de Volkswagen Groep op het MEB-platform te staan, een modulair elektrisch platform. De concept-car werd aangedreven door een 170 pk sterke elektromotor. Volgens Volkswagen moet de prijsstelling van de I.D. vergelijkbaar zijn met die 'van een goed uitgeruste Gold met dieselmotor'. Reken voor de basisversie op een 48 kWh groot accupakket en een bereik van minimaal 300 kilometer (WLTP).

Deze elektrische hatchback is niet de enige EV die Volkswagen in 2020 aan zijn leveringsgamma toevoegt. In hetzelfde jaar komt namelijk de productieversie van de I.D. Crozz op de markt. Een jaar later, in 2021, breidt Volkswagen de EV-lijst uit met de productieversie van de I.D. Buzz.