Volkswagen laat ID6 zien

De Volkswagen ID3 en ID4 zijn vooralsnog de enige elektrische ID-modellen van Volkswagen, maar zullen dat niet lang blijven. De ID4 krijgt namelijk nog minstens twee hoogpotige variaties naast zich. Een daarvan is de op papier sportievere ID5, compleet met sterker aflopende daklijn. De ander is de ruimere en dus vooral langere ID6. De Chinese tak van Volkswagen geeft alvast een teaserplaat vrij van de ID6.

Op de duistere designschets is het silhouet van de elektrische Volkswagen ID6 al te zien. Volkswagen heeft in China twee joint-ventures die elk een eigen versie van de ID6 gaan produceren. Inderdaad, net als bij de ID4 het geval is. FAW-Volkswagen produceert de Europese ID4 in China als ID4 Crozz en het samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen verkoopt in China de zowel aan de voor- als achterkant afwijkende versie als ID 4 X. Zodoende krijgt ook de ID6 twee versies: de ID6 X en de ID6 Crozz. De designschets van de ID6 die nu is vrijgegeven, is afkomstig van SAIC-Volkswagen en dat lijkt te betekenen dat we hier dus de de ID6 X voor ons zien.

Eerlijk is eerlijk, het is geen verrassing meer hoe de twee Chinese ID6'en er uit komen te zien. Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport peuterden we eerder al foto's van de ID6 X en ID6 Crozz. Als we de SAIC- en FAW-logica volgen, kunnen we concluderen dat de Chinese ID6 Crozz het meest overeenkomt met de later in Europa op de markt te verschijnen versie van de Volkswagen ID6. Neem dat echter met een stevige korrel zout, slechts weinig zaken zijn in autoland immers zo ondoorgrondelijk als de Chinese modellengamma's.

De ID6 Crozz wordt 4,89 meter lang, is 1,84 meter breed en 1,68 meter hoog. De wielbasis van die door door SAIC-Volkswagen te bouwen elektrische SUV bedraagt 2,97 meter. De door FAW-Volkswagen te bouwen ID6 X heeft uiteraard dezelfde wielbasis, maar is door iets afwijkend bumperwerk rondom zo'n twee centimeter korter. Reken op versies met een 55 kWh, 62 kWh en 77 kWh accupakket en op elektromotoren met vermogens van 180 pk, 204 pk, 265 pk en 306 pk.

Nu de vraag: welke versie van de ID6 zie je het liefst in Nederland? De ID6 Crozz, of de ID6 X? Laat het ons weten in de reacties.