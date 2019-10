Volkswagen kondigt nieuwe ID-concept aan

Volkswagen kondigt aan met een nieuwe tentoonstelling te komen die tot stand is gekomen met het Amerikaanse Petersen Automotive Museum. Leuk en aardig, maar geen wereldschokkend nieuws. De bijgestuurde poster ter ere van de tentoonstelling echter wel: daar vangen we een glimp op van een nieuwe concept-car. Hoewel, geheel nieuw is hij waarschijnlijk niet.

Het gaat overduidelijk om een elektrische concept-car uit de Volkswagen ID.-reeks. De jongste ID. laat zich zien tijdens de opening van de ‘Building an electric future’-tentoonstelling in Los Angeles. Die heeft dinsdag 19 november plaats. Volkswagen geeft weinig details prijs, maar de vormen verklappen veel. Op de poster staat namelijk een sedanvormige concept-car die heel veel gelijkenissen toont met de ID. Vizzion. Die ontmoetten we begin vorig jaar op de Autosalon van Genève. Dit was echter nog een verre vooruitblik met een stuurloos interieur en voorzien van autonome technieken. We durven een gok te wagen dat deze nieuwe concept-car een realistische doorontwikkeling van de Vizzion is.

De sedanvorm blijft gehandhaafd bij het nieuwe prototype, net als de dunne doorlopende achterlichten die in één lijn in de koets worden getekend. Spiegels ontbreken opvallend genoeg nog steeds. Qua formaat zit hij in de buurt van de kloeke Arteon.

De concept-car sluit aan bij een reeks eerder onthulde elektrische prototypes uit Wolfsburg. De eerste productierijpe elektrische auto uit de ID.-reeks kennen we natuurlijk al: de ID.3. Verder mochten we de afgelopen tijd kennis maken met modellen als de ID.Crozz, ID.Roomzz en de ID.Buzz. De eerstvolgende productierijpe, volledig elektrische Volkswagen belooft de ID.4 te worden.