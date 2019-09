Gesnapt: productierijpe Volkswagen 'ID.4' Crozz

Volkswagen stelde tijdens de IAA van Frankfurt eindelijk de productieversie van de ID.3 naar voren. Die hatchback blijft natuurlijk niet het enige van meet af aan als EV ontwikkelde model van het merk. Volgend jaar maken we kennis met de productieversie van de ID Crozz Concept, een auto die nu in camouflagepak buiten de deur is gesnapt.

In april 2017 liet Volkswagen de ID Crozz voor het eerst zien, een studiemodel in de vorm van een elektrische cross-over waarvan in september van hetzelfde jaar een meer productierijpe versie werd getoond. Volkswagen liet er geen gras over groeien: er komt een complete ID-familie. De elektrische hatchback van het formaat Golf die in Frankfurt debuteerde, kreeg het getal drie achter zijn modelnaam. Een stap daarboven zet Volkswagen de productieversie van de reeds genoemde ID Crozz, een auto die mogelijk ID.4 gaat heten.

Volgens jaar wil Volkswagen 100.000 EV's per jaar verkopen en in 2025 moeten dat er zelfs een miljoen zijn. Deze 'ID.4' gaat daar net als de ID.3 een grote rol in spelen. Net als de ID.3 - en een gigantisch deel van de toekomstige elektrische modellen van de Volkswagen Groep, staat de ID.4 op het voor EV's bestemde modulaire MEB-platform. De achterwielaangedreven ID.3 heeft in zijn krachtigste vorm een 204 pk sterke elektromotor en een accupakket met een capaciteit van 77 kWh. Deze grotere ID.4 zal mogelijk plek bieden aan een groter accupakket. Vierwielaandrijving zal waarschijnlijk niet standaard zijn. Opvallend bij deze ID.4 is de vorm van zijn carrosserie. Volkswagen kiest er voor om de ID.4 geen 'hoog op de poten SUV' te laten zijn, maar geeft de auto een vrij uitgerekte, lange koets.

De ID.4 staat volgend jaar bij de Nederlandse dealers. In 2022 moet een productieversie van de in conceptvorm getoonde ID Buzz op de markt verschijnen.