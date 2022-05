Volkswagen Jetta (1984) - Klokje Rond - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De tweede generatie van de Volkswagen Jetta is inmiddels een zeldzaamheid, maar in zijn tijd bood de kwaliteit ervan hoop op een lange levensduur. Of dat terecht was, onderzochten we exact dertig jaar geleden. Toen hadden we een acht jaar oud exemplaar met 2 ton op de teller te gast in 'Klokje Rond'.

Zoals we bij een terugblik op de allereerste aflevering van Klokje Rond al concludeerden, lagen de eisen voor een deelname in 1992 nogal wat lager dan tegenwoordig. Een auto met 2 ton op de teller, hoeft tegenwoordig niet meer op te komen draven. Alhoewel, dat is deze week wel anders, maar daarover lees je in AutoWeek 20 van dit jaar meer. In AutoWeek 20 van 1992 schitterde een zilvergrijze Volkswagen Jetta met 203.404 km op het klokje. Een exemplaar dat er vanbuiten nog fris uitzag, al zou er op de brug pas duidelijkheid over de werkelijke staat komen.

De Jetta was door een verstokte Volkswagenrijder gekocht in 1988 met 82.000 km op de teller. In zo'n vier jaar tijd had hij er ruim 120.000 km mee gereden. Kilometers die volgens hem goed waren bevallen qua betrouwbaarheid, vooral het tweede deel ervan weliswaar. De levenslust van de 1.6 was iets minder overtuigend en ook het ontbreken van stuurbekrachtiging pakte soms wat storend uit, maar daarmee was het ook wel gezegd volgens de eigenaar. "Wat ik opmerkelijk vind, is dat ik vanaf kilometerstand 143.865 geen grote onkosten meer ben tegengekomen. Juist vanaf die kilometerstand werd de auto ingezet voor lange afstanden, omdat mijn vrouw elders ging werken. Sinds hij 150 km per dag draait, is er nooit meer iets mee." Zoals in onderstaande tabel te zien is, was de Jetta daarvoor nog wel regelmatig bij de garage.

Genoeg teruggeblikt, tijd voor de keuring! Een rit met de Jetta stemde keurmeester Mike Taling al tevreden en eenmaal op de brug veranderde daaraan niet veel meer. "Een paar kleine dingen mankeren er aan en alleen een bevestiging van de uitlaat kan roet in het eten gooien bij de aanstaande apk." De uitlaat zelf had zijn beste tijd wel gehad. Regulier onderhoud zou dus genoeg zijn om vrolijk verder te tuffen met de Jetta. "Dan rijd ik hem helemaal op", aldus de eigenaar.

Automakelaar Harry Habraken liep met ons nog even de punten door waar meneer op bedacht moest zijn, ondanks de zeer goede staat van zijn Jetta. "Een kwetsbaar punt van de Jetta in het algemeen, een mankement dat vaker voorkomt dan normaal, is een defecte waterpomp. Ook de ashoezen zijn iets vaker dan gemiddeld toe aan vervanging. Bovendien wil de carburateur wel eens voor afstellingsproblemen zorgen. Lekker wielremcilinders komen vaker voor dan gemiddeld en heel opmerkelijk aan de Jetta is dat de linker achterband veel sneller slijt dan het exemplaar rechtsachter. Dat heeft te maken met de stand van die achterwielen." Klinkt toch nog als een redelijke waslijst, maar over het algemeen was ook Habraken overtuigd van de Jetta: "Niet van die heel gewichtige zaken dus. De VW Jetta is een degelijke auto met duurzame motoren en dit exemplaar is een mooi voorbeeld van de kwaliteit van de auto in het algemeen."