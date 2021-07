Volkswagen in beroep tegen Nederlandse 'compensatieplicht'

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde woensdag dat Nederlanders met een 'sjoemeldiesel' recht hebben op compensatie van de Volkswagen Group. Het concern is het hier niet mee eens en gaat in beroep tegen de uitspraak.

Woensdag stelde de rechtbank in Amsterdam Stichting Car Claim in het gelijk. Het bepaalde dat Nederlanders die destijds een auto kochten die met 'sjoemelsoftware' uitgerust bleken te zijn recht hebben op een schadevergoeding van Volkswagen. Het gaat dan om €3.000 voor wie een nieuwe auto kocht en €1.500 voor wie een tweedehands exemplaar met zo'n motor kocht. "Een koper mag verwachten dat de auto aan de regelgeving voldoet. Doet die dat niet dan is die minder waard dan de koopprijs", was de redenatie achter de uitspraak. De Volkswagen Group is het niet met de uitspraak eens, laat het volgens Reuters nu weten in een verklaring.

"Wij geloven niet dat auto-eigenaren in Nederland economisch verlies hebben geleden door dit issue. Alle auto's zijn veilig en geschikt voor op de openbare weg en er is geen waardevermindering opgetreden door dit probleem. Dat is bevestigd door externe waarde-experts", aldus de Volkswagen Group. Het concern gaat dan ook in beroep tegen de uitspraak. Woensdagochtend was al bekend dat beroep mogelijk was.