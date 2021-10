Volkswagen ID5 GTX klaar voor onthulling

De elektrische middenklasse SUV's van de Volkswagen Group delen behalve hun basis nog iets met elkaar: ze hebben of krijgen allemaal een 'coupé'-versie. De Audi Q4 e-tron heeft die al in de vorm van de Q4 e-tron Sportback, de Skoda Enyaq krijgt de Enyaq Coupé ernaast en bij Volkswagen krijgt de ID4 gezelschap van de ID5. Die laatste staat op het punt om zichzelf aan de wereld te laten zien.

Op 3 november, komende woensdag, trekt Volkswagen het doek van de ID5 GTX. Een auto die nog maar heel weinig verrassingen voor ons in petto heeft, in ieder geval qua uiterlijk. We kregen de ID5 GTX immers al meermaals in een weinig verhullend camouflageprintje te zien. Neem de Volkswagen ID4 en druk het achterste deel van het dak naar beneden en voilà: je hebt de ID5. Bovenstaande teaser voegt wat dat betreft niet heel veel toe. Het grootste nieuws is de onthullingsdatum van de ID5. Die ligt wat dichterbij dan we aanvankelijk dachten.

Volkswagen heeft het specifiek over de ID5 GTX en dat betekent dat we dus direct de sportiefste ID5 voorgeschoteld krijgen. Een vierwielaangedreven versie die logischerwijs net als de ID4 GTX tegen de 300 pk sterk is en een reeds bevestigde actieradius van 497 km heeft dankzij het 77 kWh-accupakket. Het is nog altijd de vraag of de ID5 altijd deze GTX-versie is, of dat er ook mildere versies komen. Dat tweede ligt echter wel in de lijn verwachting. In dat geval kun je uiteraard ook op dezelfde aandrijflijnen rekenen als die van de ID4.