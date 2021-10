Volkswagen ID Aero - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Sedans, of eigenlijk alle auto’s die niet in de categorie hatchback, SUV, cross-over of stationwagon vallen, zijn in Europa ogenschijnlijk ten dode opgeschreven. Dat geldt tegenwoordig ook voor de modellen in het zogenaamde D-segment, de grote middenklassers die het als klassieke sedan nog lang hebben volgehouden. Afgaande op de huidige trends is de conventionele sedan binnenkort alleen nog in de premiumhoek te vinden. Reguliere middenklassers, voor zover ze overleven, evolueren richting cross-over. Zie bijvoorbeeld de Citroën C5-X, een iets hoger op de poten staand model met een hatchback. Voor de elektrische auto heeft de sedanvorm – of een variatie op dat thema - echter grote voordelen, omdat zo’n letterlijk uitstekende kont een betere stroomlijn met zich meebrengt. Daarom zou het tij weleens kunnen keren. Tesla heeft met de Model 3 al aangetoond dat de sedan onder de juiste voorwaarden nog steeds populair kan zijn en Mercedes – toegegeven, volop premium – omarmt met de EQS en EQE vol trots het stroomlijn-thema op basis van een sedan.

Volkswagen heeft soortgelijke plannen, maar op een veel lager niveau. In 2018, nog voor de introductie van de ID3, presenteerde het merk de ID Vizzion. Dat was een gestroomlijnde vierdeurs van het soort dat autofabrikanten graag een vierdeurs coupé noemen. In de beste concept-car-traditie kreeg de ID Vizzion enorme wielen, naar achteren openende portieren en een B-stijl-loze koets mee, maar de toon was gezet. Volkswagen dacht – en denkt - aan een elektrische auto met een kont. Onlangs doken er zelfs spionagebeelden op van zo’n model, waarvan we vermoeden dat het een elektrisch alternatief wordt voor de (nieuwe) Passat. Deze spionagebeelden onderstrepen dat het model niet lang meer op zich laat wachten, maar de beelden tonen ook aan dat aan het oorspronkelijke ID Vizzion-ontwerp stevig is gesleuteld. De wielkasten zijn kleiner en de deuren openen op de conventionele manier. De auto wordt als geheel hoger en heeft ook een duidelijk hogere en daarmee traditionelere neus. Die is langer dan bij de concept-car, terwijl de kont juist korter wordt. Dat onthult in feite al wat het belangrijkste verschil is met de huidige Passat: de nieuwkomer wordt een liftback. De achterklep scharniert dus boven de achterruit in plaats van eronder, net als bij de boven de Passat geplaatste Arteon. Zo ontstaat een auto die veel praktischer is dan een echte sedan, maar wel diens aerodynamische voordelen heeft.

‘Aero’

Dat aerodynamische aspect is van wezenlijk belang voor deze nieuwe Volkswagen, want in de wandelgangen gonst al sinds 2018 de naam ‘ID Aero’ rond. Dat lijkt vreemd in een modellenlijn die tot nu toe met cijfers wordt ingevuld, maar is desalniettemin te verklaren. We weten namelijk al dat de ID.5 een afgeplatte variant wordt van de ID.4, terwijl er in China al een zevenzitter rondrijdt met de naam ID6. De naam ‘ID7’ lijkt wat ongepast voor een model dat ontegenzeggelijk kleiner is dan die ID6, al is niets nog zeker. ‘ID Aero’ zou ook onderstrepen dat Volkswagen met dit model echt iets speciaals wil neerzetten, een soort elektrisch vlaggenschip voor wie vooral geïnteresseerd is in het optimaal benutten van de techniek. Dat moet wel lukken, want de ID Aero combineert de achterwielaandrijving en het relatief hoge vermogen van de bestaande ID-modellen met een lager zwaartepunt en dito zitpositie. Bovendien ligt een indrukwekkende actieradius binnen bereik. Een ID3 komt met een 77 kWh-accu al 553 km ver volgens de WLTP-cyclus. Met een lagere koets en hoogstwaarschijnlijk ook een groter accupakket moet de ‘ID Aero’ daar nog flink overeen gaan, met een rijbereik van meer dan 600 of misschien zelfs 700 km. Dat past ook uitstekend bij de beoogde doelgroep van het model, dat als Passat-alternatief uiteraard veel kilometervreters moet aanspreken.

Variant

In 2019 presenteerde Volkswagen als vervolg op de ID Vizzion de ID Space Vizzion. Hoewel het merk wat cross-over eigenschappen toedicht aan deze auto, lijkt het toch vooral om een stationwagon op basis van de ID Vizzion te gaan. Reken er dus op dat er op ID Aero-basis ook een ‘Variant’ verschijnt, al dan niet met de extra bodemspeling en zwarte wielkastverbreders die zo’n model ineens mondiaal interessant maken. Volkswagen belooft een bagageruimte van 586 liter. Dat is wat minder dan bij een Passat Variant (650 liter), maar dat zijn we wel van de achterwielaangedreven MEB-modellen gewend.