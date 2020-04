Volkswagen hervat komende weken wereldwijd productie

Volkswagen ziet mogelijkheden om zijn fabrieken verspreid over de wereld in de komende weken weer aan het werk te zetten. De productielocaties in Europa bijten het spits af, gevolgd door die in de VS, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika.

In diverse delen van de wereldwijd wordt er gekeken naar mogelijkheden om ondanks het coronavirus toch weer delen van de industrie open te stellen. Zo ook de autoproductie. In Europa ziet Volkswagen dan ook de mogelijkheid om volgende week (vanaf 20 april) weer de productie te hervatten in zijn fabrieken in Zwickau (Duitsland) en Bratislava (Slowakije). Dat maakt de fabrikant in een verklaring bekend. Een week later, in de week van 27 april, hervat Volkswagen de productie in de andere fabrieken in Duitsland, Portugal, Spanje en Rusland. Ook in de fabrieken in de Verenigde Staten moet vanaf die week weer rook uit de schoorsteen komen. Begin mei volgt de herstart in de fabrieken in Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Mexico.

Uiteraard is de herstart alleen mogelijk als er sterk is voorbereid op een nieuwe werkwijze om te voorkomen dat de fabrieken alsnog in nieuwe brandhaarden van het virus veranderen. "De gezondheid van onze werknemers heeft de hoogste prioriteit", verklaart Volkswagens productiechef Andreas Tostmann. "We zorgen voor een veilige werkomgeving met het hoogste niveau gezondheidsbescherming, aan de hand van honderd veiligheidsmaatregelen."

Uiteraard zal de productie niet direct weer op volle toeren kunnen draaien. Alles wordt afgestemd op de beschikbaarheid van onderdelen en op de lokale maatregelen rondom het virus. De productie in China is alweer een tijdje op gang en Volkswagen zegt lessen te trekken uit de ervaringen in de fabrieken daar. In de Chinese fabrieken is het virus naar verluidt tot op heden buiten de deur gebleven.