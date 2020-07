Volkswagen Golf Variant betrapt

De Golf VIII is inmiddels in sneltreinvaart op het Nederlandse wegennet aan het inburgeren, maar vooralsnog is de Volkswagen altijd uitgevoerd als hatchback. Natuurlijk komt er ook weer een Golf Variant en het is die ruimere variant op het Golf-thema dat in testkostuum is opgedoken.

In oktober vorig jaar stelde Volkswagen de huidige achtste generatie van de Golf aan de wereld voor. Van die auto zijn al diverse versies gepresenteerd, met de GTE, GTD en GTI als sportiever georiënteerde modellen. Natuurlijk komt daar nog een volwaardige R-versie bij, maar waar blijft toch de tweede carrosserievariant, de Variant? Niet getreurd, de ruimer ingestelde Golf wordt nog volop getest en wordt waarschijnlijk nog dit jaar gepresenteerd. Vandaag is -ie weer opgedoken voor de lens van onze spionagefotograaf, in conventionele vorm én als All Track!

De koets van de Golf Variant op deze foto's is nauwelijks meer bedekt met camouflerend stickerwerk en dat betekent dat er eigenlijk weinig verrassende zaken zijn waar te nemen. De Golf Variant is simpelweg de stationversie van de Golf en Volkswagen lijkt die tweede carrosserievariant van de Golf geheel volgens verwachting geen bijzonder onderscheidende designelementen te geven. De achterlichten zijn nog wél bedekt met plakkers, we mikken erop dat de verlichting op de definitieve versie sterker lijken op die van de hatchback.

De bagageruimte van de reeds bekende hatchbackversie van de Golf is vrijwel gelijk aan die van zijn voorganger. Bij de generatiewissel van technische neef Seat Leon viel op dat de bagageruimte van de Leon ST met zo'n 30 liter toenam. Mocht de kofferbak van de nieuwe Golf Variant met een vergelijkbaar aantal liters toenemen, dan moet de auto zo'n 635 liter op kunnen slokken.

Alltrack

Goed nieuws voor liefhebbers van opgehoogde en op papier avontuurlijk ingestelde stations: ook van de nieuwe Golf Variant komt weer een Alltrack-uitvoering. Reken op een iets hoger op zijn poten staande Golf Variant die vanbuiten wordt aangekleed met zaken als kunststof wielkastranden, kunststof panelen bij de dorpels en over bumpers met aluminiumkleurige 'skidplates'. De Golf Variant Alltrack komt ongetwijfeld weer alleen in combinatie met 4Motion-aandrijving. Van de vorige generatie Golf Variant leverde Volkswagen in Nederland de Alltrackversie slechts kortstondig, en wel met de 180 pk sterke 1.8 TSI of de 184 pk sterke 2.0 TDI. Dat was toch een verrassing, Volkswagen liet namelijk aanvankelijk weten de Golf Variant Alltrack in ons land helemaal niet te gaan voeren. Of de nieuwe Golf Variant Alltrack op de Nederlandse prijslijsten komt te staan, valt vooralsnog niet met zekerheid te zeggen.