Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Sterkste Volkswagen Golf GTI ooit heeft Nederlandse prijs

GTI Clubsport Edition 50

5
Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50
Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50
Joas van Wingerden

De allersterkste (en op de Nürburgring snelste) Volkswagen Golf GTI komt ook naar Nederland. We hebben het over de Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50. Die kan veel én kost veel.

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 is nogal een feestnummer. Hij viert 50 jaar Golf GTI namelijk met de snelste rondetijd ooit van een productie-Volkswagen op de Nürburging-Nordschleife én het is de sterkste productie-Golf ooit. De 2.0 TSI levert in deze GTI namelijk geen 265 pk of 300 pk, maar 325 pk vermogen. Het maximum koppel ligt met 420 Nm ook een stapje hoger. Hij staat ook net even wat lager op zijn (stijvere) pootjes en er is optioneel een titanium uitlaatsysteem van Akrapovic van de partij. 0 naar 100 km/h gaat in 5,6 seconden, de topsnelheid ligt - mits de begrenzer wordt verwijderd - op 267 km/h.

Je kunt je voorstellen dat de normaal al niet bepaald goedkope Golf GTI naast deze speciale editie ineens een stukje aantrekkelijker voor je portemonnee oogt. Zoals verwacht zit de Edition 50 niet alleen qua prestaties dicht op de Golf R: hij kost minstens €81.990. Ter vergelijking: de reguliere Golf GTI is er vanaf €64.990, de Golf R begint bij €85.990. De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 staat in april bij de Nederlandse dealer en wordt leverbaar in de kleuren Pure White, Moonstone Grey, Grenadilla Black metallic en de speciaal voor deze versie bestemde kleuren Dark Moss Green metallic en Tornado Red.

5 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen Golf Supercars & Sportscars

PRIVATE LEASE Volkswagen Golf

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen Golf 1.5 eHybrid Style Edition | 204 PK | SoH 100% | Panorama Dak | Trekhaak | Ergo Stoel (Massage) | Stoel en Stuurverwarming

Volkswagen Golf 1.5 eHybrid Style Edition | 204 PK | SoH 100% | Panorama Dak | Trekhaak | Ergo Stoel (Massage) | Stoel en Stuurverwarming

  • 2025
  • 2.500 km
€ 46.900
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI 265 PK DSG | 8.5 | Panoramadak | Stoel- en Stuurverwarming | Camera | Navigatie | Adaptive Cruise | Black Style |

Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI 265 PK DSG | 8.5 | Panoramadak | Stoel- en Stuurverwarming | Camera | Navigatie | Adaptive Cruise | Black Style |

  • 2025
  • 24.091 km
€ 50.900
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 265 PK | Facelift | Panoramadak | Head-Updisplay | Stoelverwarming |Verlicht Volkswagen-Logo Voor | Black Style | Achteruitrijcamera | LED Matrix

Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 265 PK | Facelift | Panoramadak | Head-Updisplay | Stoelverwarming |Verlicht Volkswagen-Logo Voor | Black Style | Achteruitrijcamera | LED Matrix

  • 2025
  • 18.305 km
€ 56.900

Lees ook

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50: ‘Tijd op Nordschleife zou nog 2 tot 3 seconden sneller kunnen’

Nieuws
Volkswagen Golf crashtest

Volkswagen Golf II tegen muur geramd: 'Enorm verschil met nu'

Nieuws
Volkswagen Golf R350 spyshots

Volkswagen Golf R doet er nog een schepje bovenop

Reportage
Volkswagen Golf GTE en Volkswagen e-Golf

Plug-in hybride Volkswagen Golf presteert elektrisch al bijna hetzelfde als eerste e-Golf

Nieuws
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Snelste Golf op Ring en 50 jaar GTI: daarom komt Volkswagen Golf GTI Edition 50 wel naar Nederland

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.