In rap tempo is de Volkswagen Golf II goeddeels uit het straatbeeld verdwenen en dus moeten we de overgebleven exemplaren koesteren, toch? Nou, Dekra denkt daar iets anders over. Althans, dat heeft een technisch in goede staat verkerende Golf II tegen de muur geramd. Hopelijk was het geen exemplaar dat ook optisch nog puntgaaf was, we hebben zo'n vermoeden dat deze Golf niet per se voor een liefhebber weggegrist is. Hoe het ook zij: deze Golf II doet niet meer mee en daar heeft Dekra een goede reden voor.

De Duitsers wilden namelijk aantonen hoe snel de veiligheid van auto's vooruit is gegaan in de loop der jaren. Deze Golf is namelijk aan exact dezelfde test onderworpen als die Euro NCAP met nieuwe auto's uitvoert. Net als de Volkswagen Golf VIII enkele jaren geleden is de Golf II met 64 km/h met 40 procent overlap van het front tegen een barrière geramd. Volgens Dekra komt deze test overeen met een frontale botsing tussen twee auto's bij een snelheid (van beide auto's) van 50 tot 55 km/h. Het gevolg is niet te missen: volgens Dekra zouden de inzittenden van de Golf II de botsing ternauwernood overleven.

Zoals je hierboven kunt zien, ben je in de Golf VIII totaal anders uit bij zo'n botsing. Dekra zegt dat de inzittenden in de huidige Golf slechts lichte verwondingen zouden overhouden aan deze botsing. Dekra benadrukt dat de kans op een ongeval ook een stuk kleiner is, niet alleen vanwege de actieve veiligheidssystemen. Op de Lausitzring werden de twee generaties van de Golf aan verschillende rijtests onderworpen en bleek onder meer dat de remweg van de Golf VIII maar liefst 30 procent korter is dan die van zijn verre voorvader. Ook bij een uitwijktest was het verschil helder: bij de Golf II was uitwijken tot 65 km/h mogelijk, bij de Golf VIII tot 75 km/h. Lang niet alles was vroeger beter.