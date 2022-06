Volkswagen en Mercedes positief over EU-ban op brandstofmotor

Per 2035 worden er in de EU geen nieuwe auto's met conventionele brandstofmotor meer verkocht als het aan het Europees Parlement ligt. Dat besluit werd onder meer door de Europese brancheorganisatie ACEA en de Duitse belangenbehartiger VDA met kritiek ontvangen. Nu laten twee Duitse autogiganten van zich horen, Mercedes-Benz en de Volkswagen Group. Die zijn minder kritisch, sterker zelfs, ze 'verwelkomen' de ban. Mercedes wil immers al in 2030 een volledig elektrisch aanbod hebben 'waar de markt dat toelaat', Volkswagen uiterlijk in 2035 in Europa.

De Volkswagen Group verklaart volgens Automotive News dat de ban 'logisch' is. "Het is de enige ecologische, technologische en economische verstandige stap om brandstofmotoren zo snel mogelijk te vervangen." Wel noemt het concern de ban 'ambitieus', al zegt het ervan overtuigd te zijn dat het haalbaar is om per 2035 enkel nog uitstootvrije auto's te verkopen.

Mercedes-Benz reageert op de ban in gesprek met het Duitse persbureau DPA. Daarbij herhaalt het zijn eigen doelstelling: "Wij zijn er klaar voor om per 2030 volledig elektrisch te zijn, waar de marktomstandigheden dit toelaten." Daar zit nog een kleine voorwaarde in verweven: "Dit besluit moet beleidsmakers wel aanzetten tot het creëren van de benodigde infrastructuur."

Eerder lieten Ford en Volvo al van zich horen, nog voordat het Europees Parlement over de ban op de brandstofmotor moest beslissen. Die twee fabrikanten riepen zelfs - samen met andere bedrijven - op tot de ban. In een brief aan het Europees Parlement stelde men onder meer dat er wel 'een pakket aan maatregelen nodig is, met name steun voor een snellere en betere uitrol van openbare en particuliere laadinfrastructuur'.