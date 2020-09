Volkswagen: 'Einde verbrandingsmotor vanaf 2040'

Als het aan Volkswagen ligt, zwaaien we in de jaren 40 met z'n allen de laatste verbrandingsmotor uit. Dat moet volgens VW ook wel, kijkend naar het doel van het klimaatakkoord van Parijs.

Momenteel staan we, ondanks de snel groeiende populariteit van EV's, nog aan het begin van de transitie naar elektrisch rijden. Het overgrote deel van de auto's op de Europese wegen heeft gewoon nog een uitlaat en voorlopig blijft dat ook nog wel zo. Uiteindelijk is echter het doel om in 2050 95 procent minder broeikasgassen uit te stoten in de EU dan in 1990. Dat staat in het klimaatakkoord van Parijs, dat vorig jaar gesloten werd. Om dat te bereiken, moet onder meer de uitstoot van auto's teruggedrongen worden door over te stappen op elektrische aandrijving.

Volkswagen geeft tegenover onder meer AutoWeek aan dat het in 2050 daarom ook helemaal geen verbrandingsmotor meer in productie wil hebben. "Daar mikken we op. Dat zou betekenen dat omstreeks 2040 de laatste nieuwe generatie verbrandingsmotoren op de markt wordt gebracht," aldus de nieuwe CEO van het merk, Ralf Brandstätter. Het is volgens hem tot die tijd belangrijk om wel aandachtig te blijven kijken naar verbrandingsmotoren en niet puur alle focus op EV's te leggen: "Tot die tijd blijven we investeren in verbrandingsmotoren om ze schoner en efficiënter te maken," aldus de Duitser.