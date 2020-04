‘Volkswagen China ziet aantal klanten weer toenemen’

Waar in Europa langzaam maar zeker de hardste klappen achter ons beginnen te liggen, is China al langer bezig met een herstel van de grote coronacrisis. Dat is volgens Volkswagen terug te zien in de verkoopcijfers.

Dat zegt Volkswagens Chinese hoofd van verkoop Stephan Woellenstein tegen persbureau Reuters. In vergelijking met de periode van januari tot maart kent april een minder rigoureuze daling. Over de eerste drie maanden van dit jaar gezien daalde de Chinese verkoop met zo’n 40 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In april komen de rode cijfers op een percentage van zo’n 15 tot 20 procent uit.

“Als deze trend zich zo voortzet, bereiken we rond juni weer de verkoopaantallen van vorig jaar”, zegt Woellenstein. Volkswagen noteert vergelijkbare dalingen in Europa en Amerika. Aangezien het virus daar later uitbrak, vallen de hardste klappen nu daar. In West-Europa ziet Volkswagen zijn verkopen nu al met 44,6 procent teruglopen, in Noord-Amerika met 42 procent. De cijfers voor deze maand moeten nog bekend worden.