Volkswagen-CEO: 'Autonome Volkswagens vanaf 2030 gemeengoed'

Volkswagen wil autonoom rijden zo snel mogelijk toegankelijk maken en in 2030 moeten zelfrijdende Volkswagenproducten wereldwijd gemeengoed zijn. Dat tekent het Britse Autocar op aan de hand van uitspraken van CEO Thomas Schäfer, die daarbij wel de complexiteit van de technologie duidt. Het eerste daadwerkelijk zelfrijdende resultaat moet desondanks al in 2025 in Hamburg te vinden zijn.

Hoewel Volkswagen onlangs samen met Ford stopte met investeren in Argo AI, een softwarebedrijf dat autonoom-rijden-systemen ontwikkelde, geeft het merk zijn ambities omtrent de technologie niet op. Volkswagen-CEO Thomas Schäfer wil dat VW zo vroeg mogelijk zelfrijdende producten kan aanbieden en daarvoor investeren de Duitsers stevig. Dochteronderneming en softwarebedrijf Cariad draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en werkt voor de Chinese markt samen met Horizon Robotics. Voor autonoom rijden-systemen voor de rest van de wereld is er een samenwerkingsverband met Bosch.

Cariads inspanningen moeten ertoe leiden dat consumentenproducten van Volkswagen die volledig autonoom kunnen rijden, in 2030 gemeengoed zijn. Dat zegt Schäfer in Autocar. VW wil echter vijf jaar eerder al autonoom rijden kunnen aanbieden als dienst. In dat jaar moeten de eerste zelfrijdende bussen van Moia op te roepen zijn in Hamburg. Waar Cariad zich bezighoudt met de consumentenproducten, leidt Volkswagen Bedrijfswagens de ontwikkeling van autonoom rijden als dienst onder de Mobility as a Service-noemer.

Vanaf komend jaar autonoom rijden niveau 3

De eerstvolgende resultaten van Volkswagens onderzoek naar zelfrijdende auto's komen volgend jaar. Vanaf dan moeten de eerste auto's verschijnen met overal op de wereld bruikbare systemen die de bestuurder toestaan de handen voor kortere perioden van het stuur te halen (zelfrijdend niveau 2). In bebouwd gebied, althans. Op snelwegen moeten sommige Volkswagen Group-modellen vanaf volgend jaar niveau 3-autonoom kunnen rijden, waarbij de handen voor langere tijd van het stuur mogen en de auto alle taken van het rijden op de snelweg zelf uitvoert.

Een van de drempels om te nemen bij de ontwikkeling van de systemen, wordt gevormd door wetgeving. Zo hebben veel landen eigen regels voor het al dan niet kunnen gebruiken van zelfrijsystemen. Dat is echter niet het enige waar Volkswagen tegenaan loopt. Technologisch is het een gigantische uitdaging, stelt Schäfer: "De camerasystemen, chips, het energieverbruik, de rekensnelheid; het is ontzettend complex. De auto zal hét apparaat zijn dat de meeste data verzamelt."

Toch zet Volkswagen zijn ambities voort, want met een technologie als deze kun je volgens Schäfer veel geld verdienen als je er vroeg bij bent. Daarbij is de techniek dermate complex dat een afwachtende houding volgens hem zou zorgen voor een te grote achterstand. We zijn benieuwd in hoeverre Volkswagenproducten daadwerkelijk autonoom kunnen rijden in 2030 - en hoe ver de concurrentie tegen die tijd is met de technologie.