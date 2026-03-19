De over een paar maanden vijf jaar oude Volkswagen Multivan wordt vernieuwd. We weten er nog niet alles over, maar kunnen je de vernieuwde Multivan wel al laten zien.

Onlangs schotelde AutoWeek je al de eerste designschetsen van de vernieuwde Volkswagen Multivan en Volkswagen Caddy voor. Nu deelt Volkswagen een daadwerkelijke foto van de vernieuwde Multivan. Die bevestigt wat we onlangs al zagen. De Volkswagen Multivan krijgt vernieuwde koplampen met een andere lichtsignatuur en de bumpers zijn aangescherpt.

Daar blijft het niet bij. Volkswagen maakt melding van nieuwe lakkleuren. De Volkswagen Multivan komt voor het eerst met een matte lak beschikbaar en er zijn nieuwe two-tone lakcombinaties, waaronder een die de kleuren Candy White en Grey Brown Metallic combineert. Volkswagen geeft aan zes van de 17- en 18-inch grote lichtmetalen wielen te hebben vernieuwd.

Op alle details en uitgebreid beeldmateriaal moet je nog even wachten. De vernieuwde Volkswagen Multivan maakt zijn opwachting pas in de tweede helft van dit jaar.