'Volkswagen brengt e-Up weer op de markt'

De volledig elektrische Volkswagen e-Up is momenteel niet meer nieuw leverbaar, maar daar kon wel eens verandering in gaan komen. Uit interne communicatie tussen Volkswagen en merkdealers zou naar voren komen dat de e-Up weer in het aanbod opgenomen wordt. Let wel, we hebben het hier vermoedelijk over Duitse dealers. De vraag of de e-Up werkelijk terugkeert en dat ook voor Nederland geldt, ligt inmiddels bij de importeur.

Volkswagen zou zijn elektrische kleintje terugbrengen om nog wat langer een graantje mee te pikken op de verder naar beneden uitbreidende markt voor elektrische auto's. Denk daarbij bijvoorbeeld aan relatief betaalbare nieuwe EV's als de Dacia Spring en Fiat 500e.

De e-Up was er vroeg bij, toen deze in 2014 op de markt kwam. In 2019 kreeg de e-Up een opfrisser, waarbij vooral de verbeterde actieradius (260 km WLTP) een belangrijk pluspunt was. Een tijdje was de e-Up zelfs de enige Up die nog in het aanbod stond, tot in 2019 de versies met brandstofmotor weer terugkwamen. Dat zijn momenteel juist weer de enige versies waaruit je kunt kiezen, want de e-Up was tot voor kort enkel nog vanuit voorraad leverbaar. Ook zijn broertjes Seat Mii Electric en Skoda Citigo iV zijn niet meer nieuw te bestellen.