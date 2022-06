Volkswagen Amarok weer eens in beeld

Volkswagen Bedrijfswagens verblijdt ons maar weer eens met een stukje Volkswagen Amarok. De pick-up is hard op weg naar de titel ‘meest geteaste auto van 2022’, maar er is wederom toch weer wat meer te zien.

Ja, wij worden er ook weleens moe van. Een snelle tel-ronde leert dat Volkswagen de laatste tijd al zeker zevenmaal eerder een hoekje, onderdeeltje of schetsje van de Volkswagen Amarok liet zien. Het artikel van vandaag is dus nummer acht, maar we kunnen er niet onderuit. Er is namelijk wederom wat nieuws te zien, ditmaal in de vorm van een meer realistische kijk op het voorscherm en de koplamp. Daar zien we een duidelijke vouw, zoals ook de in Europa niet leverbare Atlas die heeft. Ook de koplamp is beter te zien, inclusief – uiteraard – een duidelijke led-omlijsting. Een tweede foto toont een wiel. Doe er je voordeel mee!

Ford

Dat de neus van de Volkswagen Amarok zoveel aandacht krijgt is eigenlijk niet gek, want veel meer ‘Volkswagen’ dan dat wordt de koets van dit model niet. In de basis is dit namelijk ‘gewoon’ een Ford Ranger. Ford en Volkswagen zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van bedrijfswagens. Dat levert niet alleen deze nieuwe pick-up op, maar andersom bijvoorbeeld ook een op een Caddy gebaseerde Ford Tourneo Connect.