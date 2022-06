Volkswagen Amarok toont achterste maar weer eens

Volkswagen Bedrijfswagens is lekker op het teaser-tour met de nieuwe Amarok. De op de Ford Ranger gebaseerde pick-up toont maar weer eens zijn achterste, maar wel beter dan eerder het geval was.

We hebben bijna medelijden met de tekenaars van Volkswagen, die voor de pr-afdeling vermoedelijk nog langere dagen maakten dan tijdens het eigenlijke ontwerp van de Amarok. We zagen al eens zijkant, achterkant en front op een wat cartooneske schets, terwijl een meer realistisch beeld van de nieuwe Amarok al eens in stevig verduisterde vorm verscheen.

Nu is het opnieuw tijd voor die meer realistische variant, maar dan van achteren. Heel spannend is dat overigens niet, want net als bijna elke andere pick-up heeft de Amarok staande lichtunits en een brede laadklep. Opvallend is wel dat binnen de lichtunits nog wat plaatwerk te vinden is, waardoor de lampen zelf een soort hoge C-vorm krijgen. De klep heeft wel een wat andere profilering dan die van de Ford Ranger, waarop de Amarok zoals gezegd is gebaseerd. Volkswagen past wat strakkere vouwen toe en uiteraard is er hier geen ‘Ranger’, maar ‘Amarok’ in de klep gestanst.

Binnen enkele weken is het over met het schetsfestijn, want de nieuwe Amarok maakt binnenkort toch echt zijn opwachting.