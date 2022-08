‘Volgende Audi RS6 wordt een plug-in hybride’

Het nieuws komt van het Australische Wheels, van Whichcar, dat onlangs met Reil aan tafel zat. We moesten de woorden dan ook even omdraaien, maar dan lijkt er toch echt te staan dat de RS6 van de C9-generatie een hybride wordt. "Een volgende generatie zal zeker meer gehybridiseerd zijn", zegt hij letterlijk. Dat het dan om een plug-in hybride gaat, is de invulling van Wheels zelf. Het is echter niet onlogisch. Plug-ins zijn weliswaar voor ‘normale’ auto’s wat uit de gratie geraakt, maar gelden nog steeds als een goede manier om de theoretische CO2-uitstoot van auto’s met een verbrandingsmotor richting utopische waarden te sturen.

De elektrokracht zal ongetwijfeld betekenen dat de RS6 zijn huidige 4,0-liter V8 moet omwisselen voor wat kleiners, maar 'hybride' garandeert tegelijkertijd dat er nog wat cilinders onder de kap te vinden zijn. Bovendien kan het totale vermogen zo alsnog hoger uitkomen, al is dat bepaald geen garantie op meer spektakel. De RS6 levert in zijn huidige vorm standaard 560 pk en 700 Nm. De über-stationwagon van Audi is uiteraard nog steeds gebaseerd op de A6, maar heeft inmiddels bij bepaalde doelgroepen wel een legendarische status. Wat daarbij ook helpt, is dat de huidige generatie de eerste RS6 in jaren is die in de Verenigde Staten wordt verkocht. De RS6 blies onlangs 20 kaarsjes uit en afgaande op het nieuws van vandaag is het einde nog niet in zicht.

Een nieuwe RS6 betekent uiteraard ook een dito A6. Dat model wordt in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk opgesplitst in twee verschillende modellen. De reguliere A6 krijgt namelijk gezelschap van de Audi A6 e-tron, een volledig elektrisch model dat ook ‘gewoon’ als Avant moet verschijnen.