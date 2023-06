Vinfast is óf sterk overtuigd van de kwaliteit van zijn spullen, óf hoopt met zijn nieuwe en vooral bijzondere aftersalesbeleid vooral dat klanten denken dat dat zo is. VinFast introduceert in Europa namelijk wat het zijn Special Aftersales Policy noemt, een aftersalesstrategie waarbij het zijn klanten betaalt bij elk gebrek dat een auto van Vinfast vertoont. Dat is weer eens iets anders dan een coulanceregeling.

Heeft je kakelversie Vinfast last van een kwaaltje of euvel dat voor ongemak zorgt maar dat geen invloed heeft op het rijden met de auto? Dan maakt Vinfast €95 naar je over. Vertoont je Vinfast een kwaal waardoor je niet met de auto kunt rijden? Dan regelt Vinfast niet alleen pechhulp, maar verhoogt het bedrag op je bankrekening met €280. Moet er iets gerepareerd worden waardoor je je Vinfast langer dan drie dagen moet missen? Dan krijg je van vanaf de vierde Vinfast-loze dag van Vinfast €95 per dag dat je auto kwijt bent.

Vinfast zegt dat het gaat om een tijdelijk aftersalesbeleid en geeft niet aan hoe lang het deze in autoland tamelijk unieke strategie voert. Een aantal kanttekeningen: Vinfast zal de problemen met de auto uiteraard eerst zelf willen verifiëren en zegt de genoemde bedragen indien de Vinfast-rijder daar recht op heeft over te maken of in waardebonnen uit te betalen. Het aftersalesbeleid geldt overigens niet voor kwaaltjes of problemen die worden veroorzaakt door aanpassingen of - en dat is een belangrijke - softwareupdates. Heb je iets stukgemaakt of is je Vinfast betrokken geweest bij een ongeluk? Ook dan kun je natuurlijk naar je geld fluiten.

In Nederland biedt Vinfast momenteel de VF8 en de VF9 aan. Later volgen in ieder geval nog de VF6 en de VF7.