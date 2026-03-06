Vietnamese überluxe: dit zijn de Lac Hong 800S en 900S

Het Vietnamese VinFast raakt zijn auto's in Nederland aan de straatstenen niet kwijt. Elders is dat schijnbaar een ander verhaal. Daar heeft VinFast zelfs een 'ultra-luxemerk' en dat breidt nu uit met twee opulente modellen.

VinFast verkoopt in Nederland twee modellen: de VF6 en de VF8. Hoewel, verkoopt ... het biedt hier twee modellen aan. In de twee jaar dat VinFast in Nederland actief is, zijn er van de VF8 in ons land 24 exemplaren geleverd. Van de kleinere VF6 slechts zes stuks. In thuisland Vietnam heeft VinFast een veel uitgebreider modellenaanbod dat onder meer de hier niet geleverde VF3, VF5, VF7 en niet meer leverbare VF9 bevat. Daarnaast levert VinFast ook een drietal modellen dat deel uitmaakt van de Green-modellijn waarmee het merk zich richt op taxibedrijven en autodeeldiensten. Nu is er een derde categorie waarin VinFast auto's levert: het ultra-luxesegment.

Het luxemerk van VinFast heet Lac Hong. In de vorm van de Lac Hong 900 LX verkocht VinFast al een luxueuze en bepantserde variant van de VF9 (foto 7). Die SUV had aan afwijkend front, een langere wielbasis en was afgeladen met chroom en verwennerij. Deze 900 LX is vooralsnog alleen leverbaar voor de Vietnamese overheid. VinFast breidt het Lac Hong-aanbod nu uit met twee modellen die wél voor gefortuneerde Vietnamese consumenten leverbaar worden. De eerste heet Lac Hong 800S en is een SUV, de tweede heet Lac Hong 900S en is een ellenlange sedan. De 800S heeft een wielbasis van 3,18 meter, sedan 900S heef wielbasis van maar liefst 3,4 meter. Daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras van de S900S maar liefst 21 centimeter groter dan bij een Bentley Flying Spur.

Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet, al weten we dat het tweetal wordt uitgerust met een driemotorige elektrische aandrijflijn, die goed is voor 625 pk.