Vijf 'vreemde kostgangers' uit het occasion-aanbod

1. Renault Avantime - €8.950

De Renault Avantime is gebouwd van 2001 tot 2003. Zijn uiterlijk was zeker voor die tijd behoorlijk futuristisch, met grote glaspartijen en scherpe lijnen. Je wil hem zeker niet te krap parkeren, al heeft Renault voor de enorme portieren nog wel een vernuftig scharniersysteem ontworpen. 'Avantime' is overigens een samentrekking van 'avant' (voordat) en 'time' en betekent in feite: 'zijn tijd vooruit'. Dat suggereert trouwens ook dat de Engelse uitpsraak van 'Taim' de juiste is. De Avantime werd gebouwd door Matra in het Franse Romorantin. Het publiek viel niet voor het uiterlijk van de Avantime. De buitenissige MPV-coupé werd nauwelijks verkocht, wat mede bijdroeg aan de korte productieperiode. Dit exemplaar is knalblauw, heeft net iets meer dan 100.000 km gelopen en beschikt over een 3,0-liter V6 met 210 pk, de sterkste motor voor de Avantime. In 8,6 seconden staat er 100 km/h op de snelheidsmeter en de eigenzinne Fransoos dendert door tot 220 km/h. Of je dat met het relatief zachte onderstel ook wilt, is weer een ander verhaal.

2. Opel Speedster - €24.880

Opel is zeker geen onbekende als het gaat om het produceren van sportievere modellen, maar nooit waren die zo hardcore als de Speedster. Het sportwagentje is de enige Opel met een middenmotor. Opel ontwikkelde de Speedster samen met Lotus, wat betekent dat de Speedster en de Elise enkele gelijkenissen hebben. Waar Lotus echter ging voor een krachtbron van Toyota, legde Opel de eigen motoren achterin de Speedster. Hij was verkrijgbaar met een atmosferische 2,2 viercilinder met 147 pk of een 2,0-liter turbomotor met maar liefst 200 pk. Dit exemplaar heeft de eerste krachtbron onder de kap, maar maak niet de fout door te denken dat dit een slome stakker is. Dankzij het lage gewicht van 845 kilogram staat er in 5,9 seconden 100 km/h op de teller en loopt hij 217 km/h. Die topsnelheid doet in feite helemaal niet ter zake: de Speedster is bedoeld voor de betere B-wegen!

3. Smart Roadster - €5.250

We blijven even bij de compacte roadsters. Smart, dat uiteraard bekendheid heeft vergaard met de olijke ForTwo, wilde meer op de sportieve toer gaan en kwam op de Autosalon van Parijs in 2000 met de conceptversie van de Roadster Coupé. De productieversie volgde twee jaar later. Het doel van Smart was om een zo klein en zuinig mogelijke sportwagen te bouwen en inderdaad, de Roadster is een stuk kleiner dan auto's als de Toyota MR2 en Mazda MX-5. Achterin ligt een 0,7-liter driecilinder benzinemotortje die 61 of 81 pk leverde. Voor wie dat nog niet genoeg was, bood tuner Brabus soelaas met een 101 pk sterke variant. Dit exemplaar heeft wél de Brabus-wielen, maar moet het doen met 61 pk. Dat betekent dat hij er sneller uit ziet dan hij is, want pas na 15,5 tellen rij je vanuit stilstand 100 km/h. Overigens was de Roadster verre van een succes voor Smart: in 2005 legde men de productie na 43.901 exemplaren alweer stil. De Roadster was niet ook niet vrij van problemen, vooral op de gerobotiseerde handbak was veel kritiek en de betrouwbaarheid liet te wensen over.

4. Volkswagen Phaeton - €13.950

Zeg je 'vreemd uitstapje', dan zeg je Volkswagen Phaeton. Het vlaggenschip was een prestigeproject van wijlen Ferdinand Piëch om aan de wereld te kunnen laten zien dat Volkswagen kon wedijveren met Mercedes-Benz en BMW in het topsegment. Vooral Mercedes-Benz was naar verluidt een doelwit, omdat Piëch kwaad zou zijn geweest dat het merk met de ster in de vorm van de A-klasse opeens het territorium van Volkswagen betrad. In ieder geval pakte Volkswagen het grondig aan met de Phaeton: de auto zit boordevol vernieuwende techniek en is zeker met de belachelijke V10-diesel of de 421 pk sterke W12 onder de kap behoorlijk indrukwekkend. Dat de Phaeton geen succes werd, is alom bekend. Dit exemplaar heeft de twaalfcilinder onder de kap liggen en mag mee voor een fractie van wat hij nieuw kostte. Hou wel rekening met de kolossale onderhoudskosten die ongetwijfeld zullen volgen.

5. Aston Martin Cygnet - €45.250

De duurste auto in dit lijstje is een Aston Martin, maar niet zoals je ze vaak ziet. De Cygnet is onderhuids een Toyota iQ en zag in 2010 het levenslicht om Aston Martin te kunnen laten voldoen aan de emissie-eisen van de EU. Voor Aston Martin-begrippen is de 1,3-liter viercilinder met 98 pk onder de kap natuurlijk allerminst spectaculair. De Cygnet onderscheidde zich alleen in cosmetisch opzicht van de iQ. Uiteraard is er de kenmerkende Aston Martin-grille, maar ook de achterlichten hebben een ander ontwerp dan de Japanner. Daarnaast is het binnenste van de Cygnet compleet volgehangen met leer en alcantara, waardoor je toch het gevoel van luxe van een Aston Martin moet krijgen. Het felrode interieur van dit exemplaar is in ieder geval lastig om over het hoofd te zien. Hoewel goed bedoeld, bleek de Cygnet een misser van formaat. Aston Martin had 4.000 exemplaren op de planning staan, uiteindelijk werden er slechts 150 van verkocht. Dat maakt hem wel zeer exclusief!