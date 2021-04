Vijf sportieve Toyota's met achterwielaandrijving

Toyota MR2

De eerste generatie van de Toyota MR2 verscheen in 1984 op het toneel. De MR2 was de eerste Japanse productieauto met middenmotor. Het idee was om een sportwagen te bouwen die tegelijkertijd betaalbaar en zuinig was. De eerste generatie van de MR2 had een vast dak, maar vanaf 1985 kon de klant ook kiezen voor een T-Top. Bij de tweede generatie (foto) kon de klant van meet af aan kiezen uit beide daksoorten. Toyota het roer daarna behoorlijk om, want de derde generatie van de MR2 kwam alleen op de markt als tweezits roadster. Dat model bleef uiteindelijk in productie tot 2007. Of er ooit nog een nieuw hoofdstuk komt van de MR2, valt te betwijfelen.

Toyota Corolla AE86

De Toyota Corolla AE86 is een auto die op papier niet al te sportieve waarden heeft, maar wel geliefd is in de autosport. Het model heeft meegedaan in diverse toerwagenkampioenschappen en is populair onder drifters. Daarnaast heeft de Japanse anime-serie Initial D, waarin de hoofdpersoon rondrijdt met een AE86, bijgedragen aan de populariteit van het model onder liefhebbers, wat maakt dat de prijzen vandaag de dag niet mals zijn. In tegenstelling tot de uit dezelfde periode stammende Toyota Corolla E80 had de AE86 achterwielaandrijving. Het model is geleverd onder twee verschillende namen: Sprinter Trueno en Levin. De Sprinter Trueno is het beste te herkennen aan zijn klapkoplampen, terwijl de Levin vaste koplampen heeft. Beide modellen zijn overigens als liftback en coupé geleverd. In Nederland stond alleen de tweedeurs (Coupé) op de prijslijst, voorzien van de neus met vaste koplampen.

Toyota 2000GT

In het lijstje sportieve Toyota's met achterwielaandrijving mag de 2000 GT uiteraard niet ontbreken. In feite was de 2000 GT de eerste auto die liet zien dat Toyota meer in zijn mars had dan alleen het bouwen van degelijke, praktische auto's. Onder de kap ligt een 2.0 zes-in-lijn met 150 pk en 175 Nm koppel. Omdat er slechts 351 exemplaren van zijn gebouwd, moet je vandaag de dag een zevencijferig bedrag neerleggen om een 2000 GT te kunnen bemachtigen, als er al eentje te koop staat. De 2000 GT was alleen leverbaar als coupé, maar speciaal voor de Bondfilm You Only Live Twice maakte Toyota twee cabrio's van de 2000 GT.

Toyota Celica

De laatste generaties van de Toyota Celica hadden voorwielaandrijving, maar de eerste drie generaties van het model stuurden het vermogen wél richting de achterwielen. De Celica kwam voor het eerst op de markt in 1970 en was er in eerste instantie als coupé, maar later ook als liftback. De eerste generatie Celica Liftback heeft van achteren bezien wel wat weg van de Ford Mustang uit die tijd. In 1985 kwam er bij de vierde generatie Celica een einde aan de achterwielaandrijving. Dat stokje was inmiddels overgenomen door de Supra.

Toyota Supra

In eerste instantie heette de Toyota Supra 'Celica Supra'. In Japan ging het model door het leven als Celica XX. Dat kwam omdat de eerste generatie van de Supra voor het overgrote deel gebaseerd was op de Celica Liftback, maar 12 centimeter langer was. Die extra lengte was bedoeld om de zes-in-lijn te kunnen huisvesten. Pas bij de derde generatie van de Supra in 1986 sneed Toyota de familieband met de Celica door en werd de Supra een volledig op zichzelf staand model. Dat kwam vooral omdat de Celica toen overging op voorwielaandrijving. De meest populaire Supra is de A80, met name bekend van The Fast and The Furious. In de topversie leverde de 2JZ-GTE-zescilinder dankzij zijn twee turbo's een vermogen van 330 pk, al staat het blok erom bekend veel meer vermogen aan te kunnen.