Vijf Renaults 5 uit het occasion-aanbod

De eerste generatie van de Renault 5 zag in 1972 het levenslicht en werd pas in 1985 afgelost door de ‘Supercinq’. Dit exemplaar komt uit 1984 en is het enige reguliere exemplaar van de eerste 5 in ons aanbod. De uitvoering ‘5th Avenue’ verwijst naar de beroemde winkelstraat in New York, maar toch is hij echt origineel in Nederland geleverd. Zijn rode kleur past goed bij het beige interieur. Onder de kap ligt een viercilinder met een cilinderinhoud van 956 cc, goed voor 44 pk. Ogenschijnlijk verkeert dit exemplaar in een goede staat en heeft hij slechts één eigenaar gehad, die er net iets meer dan 53.000 kilometer mee heeft gereden. De apk is echter wel verlopen in 2011, dus het vijfje staat al enige tijd stil.

Inmiddels is de Renault 5 al behoorlijk op leeftijd, wat betekent dat het aantal gebruikte exemplaren schaars begint te worden. Dat vertaalt zich in de occasionprijzen, want dit exemplaar is met zijn prijs van krap twee mille de goedkoopste in ons occasion-aanbod. Hij is om nog een andere reden bijzonder, want de 1.4, die 67 pk levert, is gekoppeld aan een drietraps automaat. Het ligt voor de hand dat dat niet de meest vlotte combinatie is. Deze Supercinq heeft in zijn 34-jarige bestaan zes eigenaren gehad, die er tezamen 89.601 kilometer mee reden. Ook hier geldt dat de uitrusting behoorlijk basaal is, maar de auto ziet er ogenschijnlijk netjes uit. De apk is bovendien nog geldig tot halverwege september.

Behoefte aan twee extra deuren? Dan biedt deze rode Supercinq soelaas. Afgezien van een deukje op het rechter voorspatbord ziet hij er nog bijzonder goed uit. De stoelen zijn bekleed in een opvallende combinatie van grijs en blauw. Deze 5 beschikt daarnaast over twee achteraf ingebouwde speakers in de hoedenplank, dus je hoeft tijdens de rit niet zonder je favoriete muziek te zitten. De nét geen 60 pk sterke vierpitter is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, waardoor hij vermoedelijk net wat beter van zijn plek komt dan het voorgaande exemplaar. Hij heeft drie geregistreerde eigenaren gehad, die er in 31 jaar tijd 138.250 kilometer mee reden. De apk is nog geldig tot 1 april.

Behoefte aan wat meer pit? In 1985 bracht Renault de 5 GT Turbo op de markt. De naam verraadt het al: de 1.4 heeft een turbo, waardoor het totale vermogen opeens 115 pk bedraagt. Aangezien de hatchback slechts 848 kilo weegt, liegen de prestaties er niet om: de sprint naar de 100 km/h raffelt de GT Turbo af in 8 seconden en hij is pas buiten adem bij 204 km/h. Verder ligt hij lager bij de grond dan de reguliere 5, zijn de wielkasten uitgeklopt en beschikt hij over een sportievere voor- en achterbumper. Uiteraard bleef het interieur met de toevoeging van sportstoelen en een sportstuur niet ongemoeid. Zijn kilometerstand van 252.850 is wel aan de stevige kant, maar de GT Turbo is inmiddels aardig zeldzaam aan het worden.

De oudste auto uit dit lijstje is ook meteen met afstand de duurste, maar dat heeft een reden. De Renault 5 Turbo was bedacht als homologatiespecial voor de rallyversie van de 5. Hij is vooral uniek omdat de motor achter de voorstoelen ligt, iets dat later terug zou keren in de Clio V6. Verder is hij te herkennen aan zijn uitgebouwde achterspatborden met luchtinlaten. Dit exemplaar is een ‘Turbo 1’, de zeldzaamste variant waarvan slechts 1.820 exemplaren zijn gebouwd. Van de latere Turbo 2 bouwde Renault 3.167 exemplaren. De Turbo 1 is onder meer te herkennen aan zijn speciale stoelen en dashboard, die in dit exemplaar wel een heel bonte kleurstelling hebben. Dankzij de 160 pk sterke turbomotor achter de voorstoelen knalt hij in 6,9 seconden naar de 100 km/h en stoomt hij door tot 201 km/h. Een unieke auto, maar dat heeft wel zijn prijs …