Vijf occasions met youngtimerstatus vanaf 2021

Voor de youngtimerrijder komt er in 2021 flink wat aanbod bij op de occasionmarkt. In diverse categorieën zetten we de 'nieuwe' modellen reeds op een rijtje: compact, coupé/cabrio, SUV's, sedans, gezinsauto's en sportieve knallers. Voor ieder wat wils dus. Uiteraard kun je zelf naar hartenlust gaan zoeken in deze categorieën en vervolgens de occasionzoeker erbij pakken. Tijdens een zoektocht door alle categorieën kwamen deze vijf exemplaren op ons pad.

Citroën C6 3.0 V6 Exclusive - € 12.900

In 2005 kondigde Citroën haar nieuwe vlaggenschip al aan. De C6 was bedoeld om in de voetsporen te treden van de DS, CX en XM. Hij ging eind 2005 al in productie, maar die exemplaren zijn lastig te vinden. Pas vanaf 2006 rolde hij op grotere schaal van de band en is hij ook ruimer te vinden in het occasionaanbod. Dit exemplaar is op 31 maart 2006 op Nederlands kenteken gezet en is sindsdien in handen geweest van twee particulieren en een aantal bedrijven. Hij heeft een krappe 204.000 kilometer achter de kiezen, maar desondanks oogt het beige interieur nog behoorlijk fris. De 211 pk sterke 3,0 V6 zorgt niet voor wereldse prestaties, maar dat hoeft ook niet in een C6. Dankzij het comfort van het hydropneumatische veersysteem is rijden in een C6 een hele ervaring!

2. Peugeot 207 1.6-16V XS Pack - € 4.400

Wel Frans rijden, maar geen behoefte aan de kosten die een slagschip als de C6 met zich meebrengt? Dan kun je als youngtimerrijder vanaf volgend jaar ook opteren voor de Peugeot 207. Toegegeven, het is niet bepaald een liefhebbersauto en het design kon ook lang niet bij iedereen op waardering rekenen. De 207 is echter wel een ruimere en meer volwassen auto dan zijn voorganger, de 206. Dit exemplaar ziet er met zijn blauwe kleur en lichtmetalen wielen bovendien niet heel saai uit. Met 135.611 kilometer is de tellerstand ook niet buitensporig te noemen. Zijn 109 pk sterke atmosferische 1,6-liter viercilinder is nog overgekomen uit de 206, maar dat blok staat als een stuk betrouwbaarder te boek dan de gewraakte 1.6 THP die daarna kwam.

3. Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4 - € 7.400

De Alfa Romeo 159 was vanaf 2005 al leverbaar als sedan, in 2006 kwam de SW daarbij als extra keuzemogelijkheid. Het was tevens de laatste stationwagon van Alfa Romeo, want van de Giulia kwam nooit een dergelijke variant op de markt. Die plaats is ingenomen door de Stelvio. Dit exemplaar was de snelste variant in de prijslijst van de 159 SW: de 260 pk sterke 3.2 JTS Q4. Hij raffelt de sprint naar de 100 km/h af in 7,2 seconden en stuift door tot 237 km/h. Dat zijn vandaag de dag geen heel spectaculaire cijfers meer, maar desalniettemin is de 159 SW nog steeds vlot te noemen. Dit exemplaar is de laatste zeven jaar in handen geweest van zijn tweede particuliere eigenaar en heeft 181.082 kilometer onder zijn wielen door zien gaan. Een gebruikte Alfa Romeo kopen is niet helemaal zorgeloos, maar deze 159 lijkt in een goede staat te verkeren!

4. Mercedes-Benz R350 Lang 4Matic - € 11.950

Oorspronkelijk was de Mercedes-Benz R-klasse louter bedoeld voor de Amerikaanse markt, maar hij kwam uiteindelijk toch ook hier in de showroom te staan. Het is in feite een soort kruising tussen een MPV en een stationwagon en laat zich daarom lastig indelen in één segment. Een succes werd de R-klasse nooit en inmiddels heeft de afschrijving flink toegeslagen. Deze R350 stamt uit oktober 2006 en werd in 2011 geïmporteerd in Nederland. Ondanks zijn forse gewicht van 2.105 kilo zorgt de 272 pk sterke 3,5-liter V6 ervoor dat de kolos in 8,4 seconden naar de 100 km/h snelt. De vaste lasten zijn uiteraard niet mals, maar het helpt al wanneer je die kosten van je bedrijfswinst af kunt trekken. Daar krijg je in ieder geval een flinke bak ruimte voor terug.

5. Volvo C70 2.4 Momentum - € 12.900

Bij Volvo zijn er vanaf 2006 maar liefst drie auto's die de youngtimerstatus verkrijgen: de C30 (occasion-orakel Nic de Boer stipte hem al aan in zijn eindejaarsvideo) en de tweede generatie van zowel de S80 als de C70. Van de S80 zijn wel exemplaren uit 2006 in de occasionzoeker te vinden, maar van de C30 helaas niet. Omdat er met de Citroën C6 al een grote sedan in dit lijstje staat, komt de C70 aan bod. De tweede generatie van de C70 is met zijn stalen klapdak in feite een samensmelting van de afzonderlijke coupé en cabriolet van de eerste generatie. Dit exemplaar is vanaf 16 juni fiscaal voordelig te rijden en heeft een 2,4-liter vijfcilinder van 140 pk onder de kap. Met de kap open moet het vast heerlijk cruisen zijn. Laat 2021 maar komen!