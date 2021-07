Vijf occasions met vijfcilinder voor minder dan 10 mille

Audi trok vandaag het doek van de nieuwe RS3 en RS3 Limousine , twee geweldenaars met een vijfcilinder turbo onder de kap. Vandaag de dag is Audi de enige fabrikant die deze krachtbron nog nieuw levert, maar ooit was dat wel anders. De occasionmarkt biedt gelukkig mogelijkheden voor wie de RS3 budgettair gezien te hoog gegrepen is, maar wel een vijfcilinder met karakteristieke roffel onder de kap wil hebben.

1. Audi 100 2.3E (1991) - € 6.925

Audi kent een rijke historie op het gebied van vijfcilinders. De krachtbron verscheen in 1976 voor het eerst in de 100, de voorloper van wat nu de A6 is. De 2.1 vijfpitter in die 100 5E leverde een vermogen van 136 pk. Omdat het voor Ingolstadt en de vijfcilinder begon bij de 100, trappen we het lijstje af met dit exemplaar: een Audi 100 2.3E van de derde generatie. Met 133 pk heeft hij ongeveer evenveel vermogen als de eerste 100 met vijfpitter. Dat komt mede omdat de 2.3E destijds alleen de 2.0E onder zich had in het aanbod. De grijze sedan ziet er op het oog nog goed uit en heeft slechts 146.279 kilometer gelopen. Ook bijzonder: de eerste eigenaar reed ermee van 1991 tot 2018!

2. Volkswagen Golf 2.3 V5 (1999) - € 3.950

De V5-motor is een bijzondere krachtbron. Net als bij de VR6 staan de cilinders namelijk onder een hoek van 15 graden, waarbij een cilinderbank drie cilinders telt en de andere twee. De cilinders zijn overigens wel onder één cilinderkop ondergebracht. Dat maakt dat het blok compacter is dan een vijfcilinder lijnmotor. Dit exemplaar heeft de V5 onder de kap, wat van buiten eigenlijk alleen te zien is aan de logo's op de achterkant en de grille. De groene kleur en de vijfspaaks wielen dragen verder bij aan zijn ingetogen verschijning. Met een vermogen van 150 pk is hij niet bloedsnel, maar kun je meer dan prima meekomen in het verkeer.

3. Volvo C70 2.4 T (2001) - € 7.500

Wie een vijfcilinder onder de kap wil hebben, heeft bij Volvo legio mogelijkheden. Omdat het weer deze week gelukkig iets zonniger lijkt te worden, kozen we voor deze C70 cabriolet van de eerste generatie. In deze comfortabele cruiser kun je de roffel van de vijfcilinder optimaal tot je nemen. Je moet alleen geen haast hebben, want de automaat is van de oude stempel en de C70 is bovendien behoorlijk zwaar. 0-100 km/h geschiedt dankzij de 195 pk en 270 Nm sterke krachtbron in 9 seconden. Dit exemplaar heeft een kleine 150.000 kilometer op de teller staan en ziet er zowel vanbinnen als vanbuiten nog netjes uit.

4. Mercedes-Benz C30 CDI AMG (2004) - € 8.950

Een AMG voor minder dan tien mille? Het kan! In het lijstje maakt deze C30 CDI een uitstapje naar de vijfcilinder dieselmotor. Met 233 pk en 540 Nm onder de kap heb je een behoorlijke geweldenaar in handen. De sprint naar de 100 km/h is geklaard in 7 seconden en de topsnelheid bedraagt 245 km/h. Dit exemplaar heeft met 268.558 kilometer op de teller behoorlijk wat ervaring, maar voor een diesel valt het eigenlijk nog best mee. Verder is hij voorzien van zaken als lederen bekleding, multicontourstoelen, stoelverwarming en een audiosysteem van Harman Kardon. Alleen even oppassen bij de milieuzones binnenkort ...

5. Ford Focus ST (2006) - € 8.995

Als je een hot hatch met vijfcilinderroffel voor relatief weinig geld in je bezit wilt hebben, kom je bijna vanzelf bij de Focus ST uit. Ford leende de 2.5 vijfcilinder turbo van Volvo en in de Focus perst hij er 226 pk en 320 Nm uit. Daarmee heb je in 6,8 seconden 100 km/h op de klok staan en dender je desgewenst door naar 241 km/h. De ST is te herkennen aan een grote luchtinlaat in de voorbumper, uitgeklopte wielkasten en twee uitlaten achter. In het interieur van dit exemplaar maken de Recaro-sportkuipjes het sportieve thema af. Verder vormen de drie metertjes bovenop het dashboard een leuk detail: zij geven de olietemperatuur, oliedruk en turbodruk weer.