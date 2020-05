Vijf nette BMW's 5-serie voor minder dan 15.000 euro

De huidige BMW 5-serie is grondig opgefrist en klaar voor de tweede ronde. Wie liever voor wat minder geld 5-serie rijdt, kan er in één van de vorige generaties ook nog heel warmpjes bijzitten. Tijd voor een greep uit de parels in het occasionaanbod.

BMW 5-serie E28

Er is genoeg te vinden in het occasionaanbod voor wie zoekt naar een gebruikte 5-serie, maar qua leeftijd zit er wel een bovengrens aan. Het oudste nog nette exemplaar dat we tegenkomen, is deze E28 uit 1987. De meest spectaculaire is het niet, maar het is wel een BMW van die tijd pur sang. Lekker wit, met een blauw interieur. Wie in deze auto stapt, waant zich weer helemaal terug in de jaren 80. Dat geldt helaas ook voor het motorvermogen, want helaas is dit slechts een 518i. Destijds was die aanduiding nog een directe indicatie voor de grootte van de motor: hier doet namelijk een 1,8-liter viercilinder het werk. 105 pk op de achterwielen, jawel. Dit is gewoon een heerlijke rustige cruiser zonder pretenties, voor de liefhebber. Ook nog eens in een ogenschijnlijk prachtige staat en met een lage kilometerstand.

BMW 5-serie E34

We schuiven een generatie door en ook daarvoor geldt inmiddels dat het aanbod niet heel breed meer is. Wie voor een schappelijk bedrag een heel nette E34 wil rijden, kan bijvoorbeeld naar dit zilvergrijze exemplaar uit 1990 kijken. Een heel vroege van die generatie dus, maar in dit geval wel met slechts net iets meer dan een ton op de teller. Dat zie en voel je er als het goed is ook aan af. Net als bij de E28 geldt ook hier dat slechts een 1,8-liter viercilinder (111 pk) voor de aandrijving verantwoordelijk is, dus verwacht niet dat je de koning van de linkerbaan kan gaan uithangen. Het rijcomfort maakt dat echter helemaal goed, gewoon lekker rustig van a naar b rijden gaat in deze toch alweer 30 jaar oude 5-serie nog steeds heel prima. Dan moet je wel een beetje een liefhebber zijn, want voor hetzelfde geld kun je veel nieuwer én luxer rijden.

BMW 5-serie E39

Bij de E39 is het occasionaanbod nog wat breder bezaaid en dus pakken we daar even een heel lekker uitgevoerd exemplaar tussenuit. Oké, met een krappe € 10.000 is het zeker een fors duurdere dan gemiddeld, maar daar krijg je ook wat voor. Een tijdloze lakkleur, schitterende subtiele wielen en een weelderig uitgevoerd lederen interieur. Het oogt allemaal nog netjes en dat mag ook wel voor deze prijs. Hoewel de telefoon in de armsteun en een verouderd navigatiesysteem stille getuigen zijn van andere tijden, zit je er nog altijd sjiek bij in deze 525i. Zo hoort het eruit te zien in een luxe BMW, toch? De heerlijk soepele 192 pk sterke zes-in-lijn in de elegante neus, in combinatie met de ZF-automaat, zorgt voor vlotte en moeiteloze ritten.

BMW 5-serie E60

De vijfde generatie van de 5-serie blijft toch wel de meest spraakmakende van allemaal. Met het gewaagde ontwerp sloeg BMW duidelijk een andere weg in dan voorheen en dat nam niet iedereen het merk in dank af. Maar zeg eerlijk, is de E60 niet stiekem toch mooi oud geworden? Eén ding is in ieder geval wel zeker: het is absoluut niet de beste 5-serie ooit gemaakt. Dat speelt uiteraard mee bij het feit dat ze tegenwoordig voor zeer schappelijke prijzen weggaan. Zo ook deze 525i van de tweede eigenaar, met een prachtig lederen interieur. Het kleurtje is misschien wat standaard, maar hij ziet er gewoon nog goed uit voor een toch alweer 15 jaar oude auto. Ook nog eens met een betrekkelijk lage kilometerstand, dus dat biedt in ieder geval iets meer vertrouwen als het aankomt op de betrouwbaarheid.

BMW 5-serie F10

Hoewel de eerder behandelde 5-series voor hun leeftijd misschien nog wat duur lijken, is dat bij deze laatste vast een ander verhaal. De vorige generatie van de 5-serie is stiekem ook alweer een krap decennium oud en zeker de wat minder gewilde diesels zijn daarom inmiddels al behoorlijk betaalbaar. Zo treffen we deze 520d uit 2013 in het occasionaanbod, voor een krappe € 15.000. Zet 'm naast de huidige 5-serie en je hebt dikke kans dat veel mensen vanwege het uiterlijk zelfs liever voor de F10 gaan. Een interessante kans dus om voor een betrekkelijk zachte prijs prinsheerlijk, modern én stijlvol op pad te gaan. Natuurlijk zijn er dikkere uitvoeringen en grotere diesels mogelijk en eventueel stap je toch liever in een exemplaar met een benzinemotor onder de kap, maar dan moet je al snel rekening houden met forsere vraagprijzen.