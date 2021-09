Vijf NCAP-sterren voor vijf nieuwe modellen

De tijd dat Chinese auto's per definitie lachwekkende maar gelijktijdig bedroevende resultaten lieten zien tijdens de veiligheidsproeven van Euro NCAP, ligt weer even achter ons. Tussen de nieuwste testresultaten van de Euro NCAP zitten twee SUV's van Chinese makelij die meer dan prima rapportcijfers scoorden. Sterker nog, net als de overige drie aan gort gereden modellen keerden ze met de maximaal haalbare score van vijf NCAP-sterren huiswaarts. De eerste van het Chinese duo is misschien de minst verrassende: de Lynk & Co 01.

De 01 is een plug-in hybride van Lynk & Co, net als Volvo een van de merken van de Chinese kolos Geely. De Lynk & Co 01 staat op hetzelfde platform als de Volvo XC40 en is dan ook beschikbaar met vergelijkbare veiligeheidsvoorzieningen. De standaarduitvoering van de 01 maakte indruk. Zo werd de veiligheid voor volwassen inzittenden met maar liefst 96 procent van de haalbare punten beoordeeld.

De tweede Chinese SUV die 5 NCAP-sterren op zijn rapport zet, is wellicht verrassender. Het betreft namelijk de NIO ES8, een elektrische SUV die in Noorwegen al de koop is. De ES8, die plek biedt aan zes of zeven inzittenden, haalde maar liefst 92 procent van de haalbare punten binnen onder het kopje Safety Assist. Wat veiligheidssystemen zit het wat dat betreft dus wel snor in de ES8. We zijn benieuwd wat auto's als BYD, Xpeng en Seres voor scores gaan halen bij de Euro NCAP-tests.

De overige drie NCAP-winnaars zijn de nieuwe Toyota Mirai, de Audi Q4 e-tron en de nieuwe Subaru Outback. De Outback heeft net als de NIO een systeem aan boord dat aan het stuurgedrag en aan de oogbewegingen van de bestuurder vermoeidheid detecteert, iets dat bij de Subaru tevens heeft geholpen om op het vlak Safety Assist 95 procent van de haalbare punten binnen te harken.