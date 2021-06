Vijf manieren om 'goedkoop' in een Ferrari te stappen

Voorafgaand aan de onthulling van de 296 GTB dachten we nog dat het om een nieuw instapmodel zou gaan. De V6 roept namelijk associaties op met de Dino-modellen van weleer. Maar niet alleen wat betreft specificaties, ook prijstechnisch zit de 296 GTB boven de F8 Tributo. In Italië althans, want daar bedraagt de vanafprijs van het model € 269.000. Een Nederlandse prijs heeft de 296 GTB nog niet, maar een F8 Tributo kost hier € 301.832. Aangezien de 296 GTB een plug-in hybride is, valt het vermoedelijk mee met de bpm, maar de twee modellen ontlopen elkaar naar verwachting niet heel veel. Voor drie ton in euro's kun je ook alle Ferrari's in het onderstaande lijstje kopen én nog € 27.472 in je portemonnee houden.

5. Ferrari 360 Modena - € 68.945

Dit lijstje gaat van start in omgekeerde volgorde. De goedkoopste Ferrari van de AutoWeek-occasionzoeker blijft zo bewaard tot het laatst. Deze 360 Modena bijt het spits af. Het is de modernste Ferrari uit het lijstje en ook meteen de goedkoopste van na de millenniumwisseling. Dit exemplaar is geïmporteerd en zijn wielen zijn afkomstig van een F430, maar het algehele plaatje oogt op het eerste gezicht niet verkeerd. De rode lak in combinatie met het lichtbruine interieur is een klassieke Ferrari-samenstelling en alles lijkt er nog netjes uit te zien. De kilometerstand van 91.086 km is vrij fors voor Ferrari-begrippen, maar wanneer alles goed is onderhouden zul je vast nog lang plezier kunnen hebben van de 400 pk sterke 3.5 V8.

4. Ferrari 348 TB - € 59.995

Voor krap 9 mille minder dan de 360 Modena kun je ook in zijn grootvader rijden: de 348 TB. TB staat voor Trasversale Berlinetta, waarbij de 'T' verwijst naar de positionering van de versnellingsbak ten opzichte van de in lengterichting geplaatste motor. De cijfers duiden op de cilinderinhoud en het aantal cilinders van de motor: een 3.4 V8. Bij de 296 GTB herhaalde Ferrari dat kunstje opnieuw. De TB heeft een vermogen van 301 pk, waarmee hij in 5,6 seconden naar de 100 km/h spurt en doordendert tot 275 km/h. In theorie, althans, want dit exemplaar heeft 74.042 kilometer achter zijn kiezen en is inmiddels 31 jaar oud.

3. Ferrari 412 GT - € 54.888

Na de middenmotoren breekt een ander hoofdstuk aan: die van de grote GT's met de motor voorin. Historisch gezien is dat een belangrijke motorconfiguratie geweest voor Ferrari. Enkele van de meest legendarische modellen van het merk, zoals de 250 GTO en de 275 GTB, hadden immers een V12 voorin. De 412 GT heeft dat ook, al heeft hij een wat minder legendarische status dan de voornoemde modellen. Dat maakt gelukkig ook dat hij zeer goed te betalen is: dit exemplaar heeft 128.995 kilometer op de teller, komt uit 1988 en is daarmee één van de latere 412's. Onder zijn langgerekte motorkap ligt een 4.9 V12 met 341 pk, die in dit specifieke geval gekoppeld is aan een drietraps automaat. Met een dergelijke transmissie zul je vanwege de lange overbrengingsverhoudingen niet al te veel haast moeten hebben ...

2. Ferrari 456 GTA - € 49.950

Nóg een GT met V12, maar wel een goedkopere! De 456 GT was de opvolger van de 412. Het ontwerp was indertijd behoorlijk controversieel, maar langzaamaan groeit de waardering voor de rondere vormen van de 456. Dit exemplaar is een GTA, wat betekent dat de 442 pk sterke V12 zijn vermogen op de achterwielen overbrengt via een viertraps automaat. De versie met handgeschakelde zesbak is gewilder en flink duurder, maar de GTA is zeldzamer. Van de GT bouwde Ferrari namelijk 1.548 stuks, terwijl van de GTA slechts 403 exemplaren van de band rolden. Tegenwoordig zou dat eerder omgekeerd zijn, maar automaten zijn door de jaren heen natuurlijk ook flink verbeterd. Deze 456 GTA heeft een deftige samenstelling in het donkerblauw met licht leer. Voor net iets minder dan 50 mille heb je al met al een behoorlijk zeldzaam raspaardje op de stoep staan.

1. Ferrari Mondial 8 2+2 - € 38.750

De Mondial is de goedkoopste Ferrari die momenteel op de AutoWeek occasionzoeker staat. Dat treft, want bij zijn introductie in 1980 was de Mondial het nieuwe instapmodel. De Mondial 8 was de eerste in de serie en heeft een 2.9 V8 met 215 pk en 243 Nm koppel in zijn midden liggen. Het ontwerp viel niet bij iedereen in de smaak, vooral dankzij zijn ietwat hoge ramen en lange wielbasis. Dit exemplaar ziet er echter nog bijzonder goed uit en heeft slechts 46.138 kilometer op de teller staan. De Mondial mag dan geen gewilde Ferrari zijn, maar voor minder dan 40 mille rijd je wel rond in een raspaardje met handbak én V8.