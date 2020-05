Vijf leuke en wat oudere Nissan-occasions

Hoewel Nissan zegt dat het de Europese markt blijft bedienen, lijkt er toch wat verandering in de lucht te hangen. Nissan weet op de Qashqai na immers al jaren weinig potten meer te breken in Europa vergeleken met vroeger. In de jaren 80 en 90 wisten de Japanners hier in Nederland grote successen te boeken, vooral met betrouwbare auto's als de Micra en Primera. Daar is nog altijd behoorlijk wat tweedehands aanbod van, maar voor dit lijstje pakken we er even wat meer opvallende auto's bij.

Nissan Cedric (1984)

Een grote sedan van Nissan is iets dat we hier in Nederland al heel lang niet meer kennen. Laat staan een beoogde concurrent van de BMW 7-serie en Mercedes S-klasse uit de stal van Nissan. Dat was immers wat de Cedric was; Nissan's antwoord op de gevestigde Duitse orde. In Nederland zijn de overgebleven Cedrics waarschijnlijk op één hand te tellen en dat maakt het extra bijzonder dat er eentje te koop staat. Dit exemplaar stamt uit 1984 en beschikt over een 155 pk sterke 3,0-liter V6 en heeft voor zijn leeftijd best wat luxe accessoires aan boord. Onder andere elektrisch bedienbare ramen voor en achter, centrale deurvergrendeling, airco en een vanaf de achterbank bedienbare radio zijn van de partij.

Nissan Sunny (1988)

Een stuk minder zeldzaam en aanzienlijk minder luxe, was de in Nederland ooit zo breed vertegenwoordigde Nissan Sunny. Tegenwoordig zijn er ondanks de betrouwbaarheid van deze auto's helaas niet heel veel meer over op de Nederlandse wegen. Hoewel de prijs misschien wat afschrikt, is dit exemplaar uit 1988 zeker even wat aandacht waard. Het betreft hier een Sunny zoals die perfect in zijn tijd paste, maar dan ook nog eens in een staat alsof het nog steeds 1988 is. Als dagelijks vervoer is deze Sunny ongetwijfeld nog steeds heel prima te gebruiken. Toch lijkt het beter als deze bij een echte liefhebber terechtkomt.

Nissan 100 NX (1994)

Wie zich het Nissan uit de jaren 90 voor de geest haalt, zal waarschijnlijk vooral terugdenken aan de toch wat saaie Primera en Almera. Toch had het in de vorm van de 100NX toen ook een ontzettend leuke coupé in de showroom staan. Betrouwbare techniek in een leuk jasje. Helaas is ook dit model inmiddels behoorlijk uit het straatbeeld verdwenen. Des te leuk dus dat er eentje te koop staat die lange tijd liefde heeft gehad van dezelfde eigenaar en nog een hele courante kilometerstand heeft. Dat zie je er zo op de foto's (en eerlijk gezegd aan de prijs) ook wel aan af. Kijk dat targadakje eens, hartstikke leuk voor deze zonnige maanden toch?

Nissan Patrol (1987)

Zo leuk als de 100NX was, zo stoer was de Patrol. Deze onverwoestbare terreinbeul van Nissan stamt uit de tijd dat er uit Japan auto's kwamen die echt voor de eeuwigheid gemaakt leken. Dat klopt in het geval van de Patrol zeker; dit is echt van een ander niveau. Net als bij landgenoot Toyota Land Cruiser moet je van goede huize komen om een Patrol om zeep te helpen. Dit exemplaar is daarbij ogenschijnlijk ook nog eens keurig behandeld in zijn toch al alweer 33-jarige bestaan. Een goede staat en een lage kilometerstand staan bij een Patrol van deze leeftijd ook nog altijd garant voor een forse prijs, maar dan heb je ook wat.

Nissan 300ZX (1994)

Uiteraard bewaren we het lekkerste even voor het laatst. Een Nissan 300ZX; gaver dan dit gaat het niet worden. In zijn tijd wist de 300ZX al flink de aandacht te trekken met zijn strakke lijnen en tegenwoordig rijd je er helemaal bijzonder bij. Wie denkt dat het vooral uiterlijk vertoon is, heeft het mis. Dit is met zijn 268 pk sterke 3,0-liter biturbo V6 een, zeker voor zijn tijd, bloedsnelle auto. Nieuw kostte de 300ZX al een klein vermogen en ook nu is het (in verhouding tot de auto's hierboven) zeker nog even slikken wat het nog moet kosten. Daarbij moet gezegd worden dat dit ook wel een heel mooi exemplaar is en je er nog steeds veel auto voor krijgt.