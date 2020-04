Vijf leuke cabrio's voor minder dan 3.000 euro

Op dit moment kunnen we helaas wat minder uitgebreid van het schitterende weer genieten dan normaal. Met de auto de zonnige wijde wereld in gaan is echter nog prima mogelijk. Dan wil je natuurlijk wel een cabriolet en als het even kan ook nog eens voor niet al te veel geld. Wat valt er te halen voor minder dan € 3.000?

Mazda MX-5

Fiat Barchetta

Tegenwoordig spelen Mazda en Fiat onder één hoedje wat betreft hun tweezits roadsters (de MX-5 en 124 Spider). In de jaren 90 was dat natuurlijk nog niet zo en probeerde Fiat met de Barchetta antwoord te geven op de populariteit van de MX-5. De Fiat moet het in tegenstelling tot de MX-5 alleen wel doen met voorwielaandrijving, maar is desalniettemin een leuk rijdende open tweezitter die tegenwoordig voor een relatieve habbekrats aan te schaffen is. Het ontwerp heeft de tand des tijds goed doorstaan, maar het plaatwerk en het het chassis misschien soms wat minder. Dat heeft de Barchetta met de MX-5 gemeen: het is opletten op roest.

Peugeot 306 Cabriolet

Nee, we kiezen inderdaad qua inzending van Peugeot even niet voor de 206 CC. Het aanbod puilt werkelijk uit van de 206's met stalen klapdak, maar voor het totaalplaatje kun je misschien toch beter voor de 306 Cabriolet gaan. Het smaakvolle ontwerp van Pininfarina, in combinatie met de over het algemeen prima betrouwbaarheid en dito weggedrag, maken de 306 Cabriolet een interessante optie. Het is misschien wat langer zoeken naar je perfecte exemplaar dan bij de 206, maar ze zijn er zeker voor minder dan € 3.000.

Saab 9-3 Cabrio

Saab wist behoorlijk naam te maken als 'cabriomerk'. De open varianten van de 900 en later de 9-3 wisten veel kopers te vinden in ons land. Tweedehands aanbod genoeg dus. Uiteraard rijd je dan ook duidelijk wat meer auto dan de eerdergenoemde cabrio's. Qua luxe en aanwezige opties zit het vaak wel goed in een 9-3 Cabrio en voor een relatief prikkie rijd je er gewoon nog steeds netjes bij. Net als bij de MX-5 geldt dat er iets boven de € 3.000 wel beduidend betere exemplaren te vinden zijn, maar ze zijn er wel degelijk ook voor minder.

Opel Tigra TwinTop

Jazeker, de Opel Tigra TwinTop. Omdat we toch ook even een leuke hardtop willen uitlichten. Van alle auto's in dit rijtje is dit de modernste keuze. De Tigra oogt voor z'n leeftijd nog steeds lekker fris, zeker met een lekker kleurtje en goede wielen eronder. Het rijdt natuurlijk niet heel speciaal, maar ach. Het bijzondere stalen dak vouwt netjes weg in de koets en ook met het dakje omhoog ziet de Tigra er absoluut niet gek uit. Dit is immers een auto die puur als cabrio is ontworpen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het eerdergenoemde alternatief, de Peugeot 206 CC.

De rest

Er is nog zoveel meer te kiezen op cabriogebied als je minder dan € 3.000 kwijt wil zijn. Van de Opel Astra Cabriolet tot de Ford Streetka, van de Volkswagen Golf Cabriolet tot de bijzondere Citroën C3 Pluriël. Ook staan er legio Renaults Mégane te koop, maar er is vaak een goede reden voor dat die geen fluit meer kosten. Benieuwd naar wat er allemaal te vinden is? Neem eens een kijkje in het occassionaanbod.