Vijf Lancia's voor minder dan 5.000 euro

Lancia lijkt dankzij het fusiebedrijf Stellantis weer aan het begin van een wederopstanding te staan. Momenteel levert het merk alleen nog de Ypsilon, die nu toe is aan zijn zoveelste opfrisbeurt . Wat is er te koop als je nu in de markt bent voor een Lancia? Een blik op het occasion-aanbod leverde deze vijf modellen op.

1. Lancia Ypsilon 1.2 LS (2000) - €750

Aangezien de Ypsilon veruit het meest populaire Lancia was en is, mag dit exemplaar van de tweede generatie het lijstje aftrappen. Overigens wemelt het relatief gezien van de Ypsilons in het totale aanbod. Van de 77 Lancia's die op de Autoweek-occasionzoeker staan, zijn 44 auto's een Ypsilon. De tweede generatie van de hatchback zag in 1995 het levenslicht, de historie van de Ypsilon gaat al terug tot de Y10 uit 1985. Enfin, dit exemplaar komt uit april 2000 en heeft een 1,2-liter viercilinder met 60 pk onder de kap. Dat blokje stelt je dankzij een topsnelheid van 160 km/h nog steeds in staat om overdag op de snelweg je rijbewijs kwijt te raken. De stoelen zijn bekleed in beige stof met een patroontje, maar kunnen wel een poetsbeurt gebruiken. Het dashboard en de deurpanelen zijn eveneens gehuld in de beige stof, wat er mede voor zorgt dat de Ypsilon een luxere uitstraling heeft dan de Fiat Punto uit die tijd. Verder valt op dat de ramen en de spiegels elektrisch bedienbaar zijn. Airco ontbreekt echter, dus een vakantie naar Italië is een minder prettige ervaring. Of je de reisbestemming überhaupt gaat halen is nog weer een andere vraag, maar voor €750 heb je eigenlijk geen recht tot klagen.

2. Lancia Lybra 2.0-20V LX (2004) - €1.450

Voor iets minder dan het dubbele van wat de Ypsilon hierboven moet kosten, staat deze Lancia Lybra op de stoep. De Lybra staat op het platform van de Alfa Romeo 156, maar is in ieder ander opzicht heel anders. Onder de kap van dit exemplaar ligt een tweeliter vijfcilinder met 150 pk. Verder is de aankleding met zijn donkerblauwe exterieur en beige interieur met houtinleg vooral chic te noemen. Zaken als climate control, cruise control en een kleurenscherm voor de radio zitten erop. Gezien zijn kilometerstand van ruim 240.000 lijkt dit exemplaar in een nette staat te verkeren, maar ook hier geldt dat met name de bestuurdersstoel wel een poetsbeurt kan gebruiken.

3. Lancia Phedra 3.0 V6 (2003) - €1.750

De Lybra niet ruim genoeg? Dan kun je ook altijd nog voor de Phedra gaan. In zekere zin was deze fullsize-MPV zijn tijd ver vooruit, want bij dit model werkte Lancia reeds samen met Peugeot en Citroën, net zoals het merk nu doet onder de vlag van Stellantis. De Phedra is - net als de Fiat Ulysse - in feite dezelfde auto als de Peugeot 807 en de Citroën C8, maar dan met een ander ontwerp voor neus en kont. Verder stond het interieur op een iets hoger plan qua materiaalgebruik, wat bij het gevonden exemplaar goed te zien is dankzij de leren stoelen en de Alcantara afwerking op het dashboard en de deuren. Onder de kap ligt een 204 pk sterke drieliter V6 die is gekoppeld aan een viertrapsautomaat. De Phedra is niet echt een strepentrekker, maar dendert wel door tot een topsnelheid van 205 km/h. Dankzij de twee grote 'captains chairs' op de tweede zitrij kun je met de Phedra comfortabel op vakantie met zes personen.

4. Lancia Delta 1.4-16V Oro (2008) - €4.450

De Delta is flink moderner dan de drie modellen hierboven. Qua formaat en vorm heeft hij weinig meer van doen met de originele Delta uit de jaren '80. Zijn platform deelt hij met de Fiat Bravo, maar desondanks heeft de Lancia een heel herkenbaar uiterlijk. De wielbasis is ook 10 centimeter langer dan die van de Bravo, waardoor de Delta feitelijk een soort kruising tussen een hatchback en een stationwagen is. Dit exemplaar ziet er netjes uit en de kilometerstand blijft met ruim 171.000 km ook nog binnen de perken. Hij heeft een relatief onopvallende kleurstelling, maar de met Alcantara beklede stoelen zorgen desalniettemin voor een luxe uitstraling. Onder de kap ligt de 1.4 T-Jet van Fiat, goed voor 120 pk en 206 Nm koppel. Daarmee staat in 9,8 seconden 100 km/h op de teller en is de Delta buiten adem bij 195 km/h.

5. Lancia Thesis 3.0-24V V6 Emblema (2002) - €2.950

Als er een wedstrijd bestond voor de meest iconische Lancia van deze eeuw, dan had de Thesis een goede kans hem te winnen. In feite is het de laatste grote sedan die door Lancia zelf ontworpen is. De Thema die erna kwam was namelijk in feite niets meer dan een Chrysler 300 met Lancia-badges. Dit exemplaar stamt uit 2002, heeft een 215 pk sterke drieliter V6 onder de kap en is met zijn auberginekleurige lak en beige interieur bijzonder deftig samengesteld. Een verkoopsucces werd de Thesis echter nooit, wat ook verklaart waarom er maar twee te koop staan in ons occasion-aanbod. Voor €2.950 blijft er echter weinig meer te wensen over: stoelverwarming, navigatie, climate control, elektrisch verstelbare voorstoelen, het zit er allemaal op. Of het allemaal ook werkt of blijft werken is echter een tweede, maar wie niet waagt...