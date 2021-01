Facelift Friday: Lancia Y10 (Ypsilon)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Lancia is (bijna) niet meer, maar in zekere zin kun je de moderne Fiat 500 wel als de plaatsvervanger van de Y10 uit de jaren 80 en 90 beschouwen. Het hippe kleintje werd vaker opgewaardeerd, maar kreeg in 1992 zijn opvallendste facelift.

Gelukkig nieuwjaar allemaal! Wij van ‘Facelift Friday’ sloten 2020 af met een Italiaan en willen 2021 graag ook op die manier beginnen. Daar houden de overeenkomsten trouwens ook wel op, want in ieder ander opzicht zijn de Ferrari 488 en Lancia Y10 regelrechte tegenpolen. De kleine Lancia werd in 1985 naar voren geschoven als de opvolger van de legendarische Autobianchi A112. In een aantal landen heette die auto al sinds de vroege jaren ’80 ‘Lancia A112’, terwijl nieuwkomer A10 in andere landen juist nog een tijdje als Autobianchi door het leven zou gaan.

Ook voor wat betreft de modelnaam is de kleine Lancia een wat mistig geheel. Internationaal staat dit model bekend als ‘Y10’, maar simpelweg ‘Y’ of het langere ‘Ypsilon’ werden ook gehanteerd. De Nederlandse importeur deed overigens z’n uiterste best om die verwarring in stand te houden. Afgaande op deze brochure werd in 1989 ‘Ypsilon’ gehanteerd, al prijkt er op de auto in kwestie toch echt ‘Y10’. Later sprak de brochure juist wel over ‘Y10’, terwijl het beter bekkende ‘Ypsilon’ toen ongetwijfeld al lekker was ingeburgerd.

De auto zelf was ontegenzeggelijk charmant. De zeer vierkante kleine Lancia oogt vanaf het begin sympathiek, maar is tegelijkertijd een stukje voornamer dan z’n even compacte tijdgenoten. Een opvallende eigenschap is de achterzijde, die in een ogenschijnlijk kaarsrechte lijn abrupt eindigt. Alsof het nodig was om dat te accentueren, koos Lancia ervoor om de achterklep in contrastkleur uit te voeren. Vaak was dat zwart, maar latere (actie-)modellen kregen ook geregeld een uitzinnig kleurenpatroon mee.



Afgeplat

De scherpe randjes van dat vierkante design werden in 1992 enigszins gladgestreken. De oorspronkelijke, nogal blokkerige neus paste midden jaren ’80 uitstekend bij de grotere modellen van Lancia, maar daar kwam verandering in met de komst van de Dedra. Daarom besloot Lancia z’n kleinste model vanaf ’92 van een soortgelijke neus te voorzien. De grille, die aanvankelijk de gehele ruimte tussen motorkap en voorbumper besloeg, werd afgeplat en kreeg een vijfhoekige vorm. De koplampen, traditioneel even hoog als de grille waarop ze aansluiten, krompen logischerwijs mee. De overgebleven ruimte werd opgevuld met een stuk plaatwerk in carrosseriekleur en de voorschermen en motorkap bleven intact.

Aan de achterzijde wist men eveneens met minimale ingrepen een fors andere verschijning te creëren. Allereerst werd de kentekenplaat naar de achterbumper verbannen, zodat er tussen achterklep en achterbumper ruimte ontstond voor een designtechnische uitspatting. Die bestond in het geval van de Y10 uit fors bredere achterlichten die aan de binnenzijde niet recht, maar met een schuine lijn eindigden. De A-vormige uitsparing tussen die immense units werd opgevuld met het befaamde Lancia-logo, dat we tegenwoordig helaas nog maar zelden op straat mogen waarnemen.