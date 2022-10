Vijf Fords Fiesta voor snelheidsduivels

De Ford Fiesta kwam in 1976 op de markt en verdwijnt in 2023. Zijn 50ste verjaardag zal het model dus nooit vieren, al had Ford aan 47 jaar ook meer dan genoeg om heel wat leuke varianten van zijn kleintje op de markt te brengen.

1: Ford Fiesta Supersport

Daarmee begon het merk al bij de eerste generatie van de Fiesta. Die kreeg in 1980 namelijk een Supersport-behandeling. Op motorisch vlak betekende dat niet zo veel: Ford maakte gebruik van een 1.3 viercilinder die met behulp van een Weber-carburateur een heuse 66 pk voortbracht. Daarmee sprintte de nog geen 800 kg wegende Fiesta in minder dan 11 seconden naar de 100. Dat was echter niet de hoofdzaak; de rijeigenschappen kregen voor de Supersport-metamorfose meer aandacht. Zo stond de Fiesta op liefst 185-brede banden en waren de veren, dempers en stabilisatorstang van een sportiever slag. Daardoor kon je het kleintje behoorlijk hard de bocht in gooien. Het uiterlijk van de Supersport sloot mooi bij die sportiviteit aan: hij stond altijd op 13 inch metende vierspaaks RS-wielen en kreeg extra lampen, spoilers voor en achter én een stickerpakket aangemeten.

2: Ford Fiesta XR2

Ook de tweede generatie van de Fiesta werd in een trainingspak gehesen. Die Fiesta was meer een doorontwikkeling op de eerste generatie dan een geheel nieuwe auto, en kreeg voor zijn XR2-behandeling dan ook vrijwel dezelfde onderdelen aangemeten als de eerste generatie, die na de Supersport ook als XR2 op de markt kwam. De Fiesta XR2 kreeg een 1,6-liter onder de kap. Die produceerde met zijn 96 pk bijna 50 procent meer vermogen dan de 1.3 van de Mk1-Supersport. Omdat de XR2 maar 60 kilo meer woog dan de Supersport, resulteerde dat in kortere sprinttijden. Hoewel de wielen voor de tweede generatie een maatje groeiden en voortaan geen spaken maar gaten hadden, bleven de banden even breed. Toch werden de wielkasten bij de tweede XR2-behandeling met behulp van grotere plastic verbreders wat verder uitgebouwd. Voor de rest van de aankleding hield Ford vast aan het recept van de Supersport en eerste XR2, al verdween de spoiler onder de achterruit. Ook leuk: waar er van de zeldzamere Supersport vrijwel geen exemplaar overbleef, kom je de veelvuldiger geproduceerde XR2's van de Mk2 af en toe nog wel eens in het occasionaanbod tegen.

3: Ford Fiesta RS Turbo

Als pure rijdersauto bleef de XR2 inmiddels wat achter bij de concurrentie, die vooral vanuit Franse hoek hoge ogen gooide. Daarom besloot Ford het roer bij het aanbreken van de jaren 90 om te gooien. Daarop introduceerde het de RS Turbo van de derde generatie Fiesta. Die kreeg - zoals de naam al verraadt - een turbo aangemeten, die het vermogen van de 1.6 naar 133 pk hielp. Dat was iets meer dan concurrent Peugeot 205 GTI 1.9, al was die in 1990 al weer zeven jaar op de markt. Wat rijeigenschappen betreft haalde de Ford het echter niet bij de Peugeot, maar met zijn uiterlijk maakte hij een hoop goed. Driespaaks wielen, de vier lichtunits in de voorbumper, een flinke uitlaatpijp en een motorkap waarin voortaan luchtroosters zaten: een RS Turbo herkende je al van ver. Het was desalniettemin niet genoeg om hem zo succesvol te laten zijn als sommige concurrenten, waardoor je ook RS Turbo's tegenwoordig met een loep moet zoeken.

4: Ford Fiesta ST

Nadat Ford niet de moeite nam om van de vierde generatie Fiesta een snelle variant te maken, was de vijfde de eerste die de ST-badge kreeg opgeplakt. De turbotechniek werd daarvoor weer opgeborgen, want de Mk5 Fiesta ST kreeg zijn extra vermogen op de destijds populairdere manier: door er een grotere motor in te hangen. De 2,0-liter viercilinder zestienklepper in zijn neus leverde 150 pk. Even speelde Ford met het idee om op de vijfde Fiesta ook een RS-badge te plakken, al kwam de Fiesta RS - met een liefst 180 pk sterke 2.0 en een flink bredere koets - niet verder dan de conceptfase.

5: Ford Fiesta ST200

Pas bij de zesde generatie kreeg Ford écht de smaak te pakken bij het leuker maken van zijn Fiesta. De Fiesta ST kreeg een 1,6-liter viercilinder turbo met ruim 180 pk in zijn neus, maar dankt zijn goede naam vooral aan zijn stuurgedrag. Stuurgevoel, versnellingsbak, wegligging, speelsheid: alles aan de Fiesta ST stond inmiddels op een hoger plan, en de motor bleef daarbij niet achter. Menig journalist vond het destijds de leukste hot hatch die je kon kopen, de ST won dankzij zijn geweldige stuurgedrag menig vergelijkende test. In Europa werd het model vervolgens ook nog getrakteerd op een ST200-behandeling, waarbij het vermogen steeg naar 200 pk. Alle ST200's werden in het grijs gespoten, maar als je dat niet mooi vindt is een reguliere ST ook al een prima pretpakket. Zijn opvolger, de zevende en huidige generatie Fiesta, is er eveneens als ST en heeft altijd 200 pk - maar dan uit een driecilinder. Die auto is al net zo goed, maar omdat de Fiesta ST van de zesde generatie al even heeft kunnen afschrijven en daardoor bereikbaarder is, mag die het laatste plekje in deze lijst vullen.