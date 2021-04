Ford Fiesta MK1/MK2 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Ford wist het destijds natuurlijk zelf nog niet, maar de introductie van de eerste Ford Fiesta markeerde in 1976 het begin van een heel succesvolle carrière. De eerste generatie van het compacte model hield het op papier tot 1983 vol, maar bleef eigenlijk zelfs tot 1989 min of meer de oude.

De Ford Fiesta MK1, zoals de eerste generatie officieel wordt aangeduid, viel in 1976 in een veld vol verse concurrenten. De Volkswagen Polo was een jaar eerder verschenen, diens basis Audi 50 nóg een jaar eerder en de Duitsers liepen daarbij al flink achter op de Fransen en Italianen, die met onder meer de Renault 4 en Fiat 127 al sinds het begin van de jaren zeventig een echt compacte hatchback voerden.

Alleen driedeurs

Ford maakte serieus werk van z’n ‘supermini’ en kwam met een modern ogende auto met een strakke, opgeruimde koets, voorwielaandrijving en een grote achterklep. Een ietwat oplopende zijruitpartij en een opvallende vouw over de gehele lengte van de flank maakten ‘m lekker herkenbaar, maar vooral het front deed op dat gebied een stevige duit in het zakje. De koplampen staken op opvallende wijze boven de grille uit, terwijl de richtingaanwijzers direct onder die koplampen waren aangebracht.

Ondenkbaar in de huidige tijd is dat de Fiesta er in slechts één carrosserievorm was: het was altijd een driedeurs hatchback, tenzij je de daarop gebaseerde, achterbankloze ‘van’-versie als een aparte koetswerkvorm beschouwt.

De oorspronkelijk erg dunne bumpers werden in 1981 vervangen door iets dikkere exemplaren, maar de eerste echte grote wijziging diende zich pas aan in 1983. Volgens de officiële lezing ging de Fiesta in dat jaar z’n tweede generatie in, maar in feite was de Fiesta MK2 een stevig gefacelifte versie van de eerste editie. Het zwaartepunt van de vernieuwing lag zoals gebruikelijk op het front, al valt er over de achterkant ook genoeg te vertellen. De ‘gestapelde’ lampen van het origineel maakten plaats voor meer afgeronde kijkers en op de hoeken geplaatste richtingaanwijzers. De grens tussen deze beter zichtbare knipperlichten en de nieuwe koplampen sluit opvallend genoeg niet aan op de kier tussen voorscherm en motorkap, die door een kleinere grille verder naar beneden werd doorgetrokken.

Nieuwe achterklep

Hoewel de achterkant bij een snelle blik ongewijzigd bleef, is de achterklep van na ‘83 helemaal nieuw. Waar voorheen een ‘holle’ ruimte was aangebracht tussen de achterlichten, verscheen nu een recht paneel met een vouw zoals die op de flanken. De kentekenplaat kreeg daarin een aparte uitsparing. De achterlichten bestaan bij de MK2 uit drie in plaats van twee kleuren, zodat een los achteruitrijlicht bij deze generatie niet meer nodig is.

Natuurlijk hield Ford het bij deze ‘generatiewissel’ niet bij wat uiterlijkheden, maar werd de auto ook op andere vlakken stevig gemoderniseerd. De techniek werd tegen het licht gehouden en er verschenen nieuwe motoren, waarvoor dankzij de iets bollere motorkap ineens ook ruimte was. Een geheel nieuw dashboard maakte de moderniseringsslag compleet.