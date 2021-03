Zes bijzondere carrosserievarianten van Porsche

Porsche heeft met de Taycan Cross Turismo een unieke carrosserievariant op de markt gebracht in de EV-landschap. Een opgehoogde stationwagon annex shooting brake is misschien niet direct iets wat je verwacht van Porsche, maar het merk heeft in het verleden wel vaker gespeeld met het idee van bijzondere carrosserievarianten. Deze zes hebben we eruit gepikt.

1. Porsche 928 H50 Concept

De 928 H50 leek op papier een interessant idee. Men neme een 928, verlengt de wielbasis met 25 centimeter en monteert achterwaarts openende achterdeuren. Ook verlengden de ingenieurs de daklijn van de 928, waardoor hij meer het silhouet van een shooting brake kreeg. Uiteindelijk besloot Porsche het model niet in productie te nemen, naar verluidt omdat na het nodige testwerk gebleken zou zijn dat de carrosserie door de verlengde wielbasis onvoldoende stijfheid had. Het prototype raakte in de vergetelheid, maar zag op het Concours d'Elégance van Pebble Beach in 2012 opnieuw het daglicht. De H50 ziet er nog excentrieker uit dan de reguliere 928, maar juist om die reden is het eigenlijk jammer dat Porsche hem nooit in productie heeft genomen.

2. Porsche Macan Safari

Een driedeurs Macan? Het had gekund, want Porsche bouwde in 2013 de Macan Safari, een jaar voordat de Macan zijn officiële debuut maakte. Naast het feit dat de Macan Safari twee achterportieren mist, heeft hij grote uitgeklopte plastic spatborden die hem haast een Dakar-waardig uiterlijk geven. Daar draagt de rolkooi in het interieur verder aan bij. De Macan Safari zal zijn ware potentieel alleen nooit kunnen tonen, want het prototype is een lege huls zonder motor.

3. Porsche 911 Vision Safari

Goed, voor wat betreft de vorm van de carrosserie is de 911 Vision Safari uit 2012 gewoon een 911, maar hij staat hoger op zijn poten, de spatborden zijn uitgeklopt, het rubber heeft hogere wangen en hij beschikt over bodembeschermers en een extra set verlichting. In grote lijnen lijkt dat op wat Porsche bij de Taycan Cross Turismo heeft gedaan. In tegenstelling tot de vorige twee modellen heeft de 911 Safari wellicht nog een toekomst. Uiteraard niet als 991, maar mogelijk wel als 992. Een tijdje terug heeft onze spionagefotograaf namelijk een opgehoogde 911 in camouflage gesnapt in de buurt van de Nürburgring.

4. Porsche 989 Concept

In 1988 speelde Porsche al met het idee om een sportieve vierdeurs op de markt te brengen. Dat resulteerde in de 989, die qua vorm wat weg heeft van een opgerekte 911. Bepaalde details als de koplampen keerden later overigens terug op de 993, terwijl de achterlichten nog weer later hun weg naar de 996 vonden. Je zou wellicht denken dat de 989 de motor achterin heeft liggen, maar schijn bedriegt. Voorin ligt een V8 die goed moet zijn voor 300 pk. Porsche schrapte het project in 1992, maar het prototype bleef gelukkig wel bewaard. Uiteindelijk vond dit idee pas in 2009 zijn weg naar het productiestadium in de vorm van de Panamera.

5. Porsche Vision Renndienst

Een busje van Porsche? Het lijkt ondenkbaar, maar de Vision Renndienst uit 2018 bewijst dat het merk in een recent verleden nog met het idee speelde. De conceptauto heeft een volledig elektrische aandrijflijn en liet volgens Porsche zien dat het in dit segment ook een auto neer kan zetten die karakteristieke Porsche-kenmerken heeft. Het lijkt gezien het verleden van Porsche niet heel waarschijnlijk dat het merk zich gaat manifesteren in de markt van de bedrijfsauto's. Maar een sportievere versie van de op stapel staande ID Buzz van Volkswagen? Het zou op basis van de Vision Renndienst niet eens een heel vergezocht idee zijn.

6. Porsche C88

Medio jaren '90 wilde de Chinese overheid een auto creëren voor het volk. Daarvoor vroeg het aan autofabrikanten over de hele wereld om naar de autoshow van Peking in 1994 te komen. Porsche werd tevens gevraagd om een auto te ontwikkelen, dat resulteerde in de C88. De ingenieurs in Weissach ontwikkelden en bouwden het prototype in slechts vier maanden. Toegegeven, je zult aan de buitenkant niet zien dat het om een Porsche gaat, want de logo's zijn in geen velden of wegen op de kleine sedan te bekennen. Het vermogen hield met 48 pk dan ook niet echt over. De Chinese overheid zag de Porsche voor Jan Modaal echter niet zitten en zodoende bereikte de auto nooit het productiestadium.