Vette worst Microbus werd vegan snack Volkswagen ID Buzz

Met de Volkswagen ID Buzz lost het merk een lang geleden gedane belofte in: de eerste Transporter, de T1 zou ooit als retrobus terugkeren. Al in 2001 toonde Volkswagen de Microbus. Die had echter een heel vette VR6-motor. Heel iets anders dan de elektrische aandrijflijn van de ID Buzz die onlangs op de markt kwam. Hoe Volkswagen ons 21 jaar lang aan het lijntje hield.

Wanneer je al in het voorjaar aan je kinderen vertelt dat Sinterklaas in aantocht is, vraag je onredelijk veel van hun geduld. Volkswagen hield liefhebbers op dezelfde manier aan het lijntje met de auto die pas na jaren hun nieuwe oerbusje zou worden.

Restauratiebedrijven

Het is altijd mooi om jeugdvrienden in de armen te kunnen sluiten. Het zou alleen heel raar zijn wanneer zij niet evenveel zouden zijn verouderd als jijzelf, maar nog in de vieve conditie verkeren waarin ze zich in jouw geheugen hadden genesteld. Een utopie? Uiteraard – de twijfelachtige zegeningen van botox daargelaten – maar met auto’s kan het straffeloos. En dat willen we ook, reden waarom we restauratiebedrijven vragen om de rimpels en butsen van onze oude beestjes glad te strijken.

Microbus kwam halve eeuw na T1

Ook smullen we van moderne afgietsels van onze jeugdhelden. Zeker wanneer dat allemansvrienden waren, zoals de vroegste Volkswagen-busjes. Pakweg een halve eeuw nadat de Type 1 op de markt verscheen, onthulde moeder Volkswagen een studiemodel dat bewust aanhaakte bij de sfeer en uitstraling van zijn beroemde overgrootvader. Deze Microbus moest de wereld in 2001 vooral vertellen dat de VW-ontwerpers het creëren van een dergelijk vehikel niet waren verleerd. Zij bouwden hem op basis van de Transporter en hij zou echt niet op de markt komen.

Dieuwertje Blok

Vervolgens werd de auto door de jaren heen even vaak aan- als afgekondigd, op de manier waarop Dieuwertje Blok in het Sinterklaasjournaal met geveinsde paniek meldt dat de pakjesboot op zinken staat en daarom niet, of toch wel, of toch niet zal arriveren. Op de tijdlijn van autoweek.nl zijn berichten te vinden over de definitieve komst van de Microbus (‘hij komt toch!’) uit achtereenvolgens 2004, 2010, 2011, 2016 en 2017.

Bulli als studiemodel

Tussendoor was er ook nog de Bulli, eveneens een studiemodel dat de boel op stelten kwam zetten, maar het al evenmin tot serieproductie bracht. Want dat was het lot van de Microbus: hij diende geen enkel ander doel dan het publiek een vette worst voor te houden. En dat duurde al met al zo lang, dat hij beschimmeld raakte en moest plaatsmaken. Uiteindelijk kwam er een schone lei, met daarop een erg smakelijke vegan snack: de elektrische ID Buzz. Toch blijft Dieuwertje in beeld, want komen al die bestelde Buzzjes wel op tijd in jullie schoentjes, kinderen?

Technische gegevens Volkswagen Microbus

Motor VR6, benzine

Cilinderinhoud 3.189 cc

Max. vermogen 170 kW/232 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel 320 Nm bij 2.900 tpm

Afmetingen (l x b x h) 4.720 x 1.910 x 1.900 mm

Gewicht 2.225 kg

0-100 km/h 10,5 s

Topsnelheid 205 km/h